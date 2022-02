Apple Watch Series 7: Höhere Umtauschprämien bei Inzahlungnahme älterer Modelle

Höhere Gutschriften bei Upgrade auf Series 7

Bis zu 30 Euro Bonus für altes Modell

Modell Alte Maximalgutschrift Maximalgutschrift bis zum 28.02.2022 Apple Watch Series 6 195 Euro 200 Euro Apple Watch SE 120 Euro 120 Euro Apple Watch Series 5 140 Euro 170 Euro Apple Watch Series 4 85 Euro 115 Euro Apple Watch Series 3 55 Euro 60 Euro Apple Watch Series 2 30 Euro 30 Euro

Bei der Apple Watch Series 7 handelt es sich um das aktuelle Spitzenmodell in dieser Produktsparte: Neben Senoren zur Erfassung des Blutsauerstoffs und eines Ein-Kanal-EKGs in die Uhr in der Lage, Höhenunterschiede zu messen und Stürze zu erkennen, um anschließend einen Notruf abzusetzen. Im Vergleich zum Vorgänger feilte Cupertino vor allem am Display: Der Rahmen ist lediglich 1,7 Millimeter dünn, der Bildschirm ist somit um 20 Prozent größer. Wer Interesse an dem Gerät hat und es direkt bei Apple kaufen möchte, findet nun bessere Eintauschprämien vor, welche allerdings zeitlich befristet sind.Der Februar ist der American Heart Month: In diesem Monat versuchen Gesundheitsbehörden, Unternehmen und andere Akteure das Bewusstsein für kardiovaskuläre Erkrankungen zu schärfen. Apple trägt dem ebenfalls Rechnung: Wer sich für eine Apple Watch Series 7 entscheidet und ein Vorgängermodell zur Inzahlungnahme bereitstellt, profitiert aktuell von höheren Prämien. Die Series 7 ist in der Lage, auf kardiovaskuläre Unregelmäßigkeiten beim Anwender hinzuweisen. Wer sich für das Trade-In-Programm interessiert, sollte sich aber beeilen: Das Angebot gilt nur bis zum 28. Februar und ausschließlich in ausgewählten Ländern. So erhalten beispielsweise Käufer in Deutschland höhere Gutschriften – Österreicher und Schweizer gehen hingegen leer aus.Die Höhe der neuen Maximalgutschrift variiert je nach eingereichtem Modell: Für die Series 6 zahlt Apple lediglich fünf Euro mehr, für eine einwandfreie Apple Watch SE sind es immerhin bis zu 20 Euro. Die besten Angebote liegen für die Series 4 und 5 vor: Im Idealfall erhalten Anspruchsberechtigte bis zu 30 Euro mehr für ihr altes Gerät.Ältere Baureihen nimmt Apple zwar weiterhin an, bietet jedoch keine Inzahlungnahme mehr an. Bei dem Trade-in-Programm gilt es zudem einiges zu beachten: Die angegebenen Beträge sind allesamt Maximalwerte; befindet sich die Uhr also nicht in einem tadellosen Zustand, können die Gutschriften deutlich niedriger ausfallen. Nutzer sollten zudem beachten, dass Apple die Umtauschprämien erst vor wenigen Monaten gesenkt hat (siehe hier ). Außerdem ist das Programm im Vergleich zu Privatverkäufen oft nur leidlich attraktiv: Fast immer erzielen Besitzer älterer Baureihen auf dem Gebrauchtmarkt deutlich bessere Preise.