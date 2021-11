Inzahlungnahme: Apple senkt die Gutschriften für einige gebrauchte Geräte

Apple nimmt iPhone 6s nicht mehr in Zahlung

Für gebrauchte iPads gibt es weniger Geld

Gerät Alte Maximalgutschrift Neue Maximalgutschrift iPad Pro 530 Euro 480 Euro iPad 210 Euro 210 Euro iPad Air 290 Euro 270 Euro iPad mini 185 Euro 170 Euro

Gutschrift-Reduzierung beim Mac Pro

Geräteart Alte Maximalgutschrift Neue Maximalgutschrift MacBook Pro 810 Euro 810 Euro MacBook Air 450 Euro 450 Euro MacBook 260 Euro 260 Euro iMac Pro 1.440 Euro 1.440 Euro iMac 790 Euro 790 Euro Mac Pro 1.830 Euro 1.630 Euro Mac mini 420 Euro 420 Euro

Niedrigere Beträge für die meisten Modelle der Apple Watch

Geräteart Alte Maximalgutschrift Neue Maximalgutschrift Apple Watch Series 6 195 Euro 195 Euro Apple Watch SE 135 Euro 120 Euro Apple Watch Series 5 155 Euro 140 Euro Apple Watch Series 4 90 Euro 85 Euro Apple Watch Series 3 55 Euro 55 Euro Apple Watch Series 2 40 Euro 30 Euro

Preis ist abhängig vom Zustand des Altgeräts

Apple bietet bekanntlich seit vielen Jahren ein Trade-in-Programm an. Das kalifornische Unternehmen nimmt sowohl im Apple Online Store als auch in den hauseigenen Ladengeschäften Altgeräte in Zahlung, wenn man etwa ein neues Smartphone oder Tablet kauft. Beim Erwerb eines Notebooks oder Desktops sowie einer Apple Watch ist eine solche Inzahlungnahme ebenfalls möglich. Der iPhone-Konzern hebt das Programm zudem auf den eigenen Internetseiten prominent hervor, ein entsprechender Hinweis findet sich auf nahezu jeder Produktseite im Apple Online Store.Die maximale Höhe der Gutschrift, welche man für die Rückgabe eines gebrauchten Geräts erhält, änderte sich im Laufe der vergangenen Jahre immer wieder einmal. Jetzt hat Apple ohne besondere Ankündigung die Beträge für einige Produkte gesenkt und auf der hauseigenen Trade-in-Webseite veröffentlicht. Hinsichtlich der Inzahlungnahme von iPhones gab es dabei lediglich eine kleine Veränderung. Das iPhone 6s, welches bislang mit bis zu 25 Euro vergütet wurde, findet sich nicht mehr in der Liste der qualifizierten Smartphones. Die Preise für alle anderen iPhones blieben gleich, sie reichen von maximal 40 Euro für ein iPhone 6s Plus bis zu höchstens 715 Euro für ein iPhone 12 Pro Max.Anders sieht das beim iPad aus. Die möglichen Gutschriften für gebrauchte Tablets hat Apple mit einer Ausnahme deutlich reduziert.Weitgehend unverändert blieben die Preise für die Inzahlungnahme von gebrauchten Macs. Außer für das teuerste Modell, den Mac Pro, erfolgte bei den Notebooks und Desktops aus Cupertino keine Anpassung der maximalen Gutschrifthöhen.Mit zwei Ausnahmen hat Apple die Gutschriften für die Rückgabe eines hauseigenen Handgelenkscomputers reduziert. Unverändert blieben lediglich die Beträge für die Apple Watch Series 6 und die Apple Watch Series 3. Die erste Generation des smarten Zeitmessers nimmt das Unternehmen schon seit längerer Zeit nicht mehr in Zahlung.Bei allen genannten Preise handelt es sich um Maximalwerte. Abhängig vom Zustand des in Zahlung gegebenen Geräts können die Beträge auch deutlich niedriger ausfallen. Den endgültigen Wert der Gutschrift erfährt man erst nach der Einsendung des alten iPhones, iPads, Macs oder der Apple Watch sowie einer Überprüfung durch Apple beziehungsweise einen vom Unternehmen damit beauftragten Dienstleister. Die von Apple gezahlten Preise liegen zudem in aller Regel unter den Beträgen, welche sich auf dem freien Markt erzielen lassen.