Apple Watch Series 6: Foxconn und Compal Electronics sollen Fertigung übernehmen

Größerer Fertiger-Wechsel steht 2020 bevor

Series 6: Noch wenige stichhaltige Gerüchte

Apple stellte die Apple Watch Series 5 am 10. September 2019 auf dem "By Innovation Only"-Event vor. Die neue Version der weltweit beliebtesten Smartwatch brachte ein Always-On-Bildschirm wie auch einen Kompass mit – ansonsten ist das Nachfolgemodell weitgehend identisch mit der Series 4. Bei der Series 4 handelte es sich um ein maßgeblicheres Update mit einem deutlich größeren Bildschirm und eingebauter EKG-Funktionalität.Seit der "Series 0" im Jahr 2015 fertigt Quanta Computer so gut wie alle Apple-Watch-Modelle – doch bereits vor einigen Monaten gab es Gerüchte, dass der Fertiger aufgrund des geringen Profits die Apple-Uhr nicht mehr herstellen möchte.Nun berichtet DigiTimes , dass Foxconn wie auch Compal Electronics die 2020 kommende Watch-Generation bauen will. Ein weiteres Unternehmen, nämlich Luxshare ICT, soll sich um die Fertigung von älteren Watch-Modellen kümmern. Öfters behält Apple ältere Modelle zu vergünstigten Preisen im Programm. Dies lässt darauf schließen, dass Apple die gesamte Fertigung von Quanta Computer abziehen wird – auch von älteren Modellen.Bislang gibt es nur wenige Gerüchte um die Series 6. Manche gehen davon aus, dass Apple mit dem 2020er-Modell den OLED-Bildschirm durch ein Micro-LED-Display austauschen wird. Dadurch könnte Apple nicht nur die maximale Helligkeit, sondern auch die Effizienz steigern.Weitere Gerüchte drehen sich um zusätzliche medizinische Funktionen: Schon länger forscht Apple an nicht-invasiver Blutzucker-Messung für Diabetiker – ein gigantischer Markt. Momentan verfügbare Produkte zur kontinuierlichen Glukosemessung sind mit Mess-Fäden ausgestattet, welche mit einer Nadel unter die Haut befördert werden und hier den Blutzucker in der Zwischengewebsflüssigkeit bestimmen. Dieses Verfahren hat neben dem schmerzhaften Anbringen des Sensors den Nachteil, dass diese nur zwischen 6 und 14 Tagen getragen werden können – danach ist ein Wechsel des Sensors notwendig.Ferner könnte die Series 6 Schlaf-Tracker-Funktionen mitbringen – diese wurden bereits in Beta-Versionen von watchOS 6 ausgemacht, wurden aber bislang nicht freigeschaltet. Ob es sich hierbei um exklusive Funktionen für die Series 6 handeln wird oder ob Apple dieses Feature per Software-Update auch für ältere Modelle freischaltet, ist noch vollständig unbekannt.