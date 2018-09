Apple Watch Series 4: Nike-Modelle erst ab Oktober verfügbar

Quelle: Apple Quelle: Apple

Apple Watch Nike+ erst ab 5. Oktober lieferbar

Außer den normalen Modellen der Apple Watch Series 4 bietet Apple wieder spezielle Nike-Varianten an, die einige Besonderheiten aufweisen. Außer den neuen Series 4-Features wie größeres Display, 64-Bit-Chip und der besseren Erkennung von Unregelmäßigkeiten beim Herzschlag verfügt die Apple Watch Nike+ über zusätzliche Exklusiv-Features. Dazu zählt unter anderem das Nike Sport Loop Armband, in das reflek­tierendes Garn eingewebt ist. Jogger sollen dadurch im Dunkeln besser zu erkennen sein.Auch Nike-exklusive Zifferblätter in kräftigen Farben gehören zu Ausstattung. Die installierte Nike Run Club App hilft Läufern dabei, ihre Sporteinheiten aufzuzeichnen. Hinzu kommt die Watch-Anwendung Nike Training Club, die über 180 kostenlose Workouts bündelt und Trainingsempfehlungen gibt.Kaufinteressenten können die Nike-Edition der Apple Watch Series 4 – genauso wie die sonstigen neuen Watch-Modelle – ab dem 14. September vorbestellen. Anders als die herkömmliche Variante der Series 4 wird die Apple Watch Nike+ (Store: ) aber erst ab dem 5. Oktober verfügbar sein. Die normale Apple Watch Series 4 (Store: ) ist ab dem 21. September erhältlich. Auch die neue Apple Watch Hermès (Store: ) kommt nächsten Freitag auf den Markt.