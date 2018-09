Apple Watch: Vergleich zwischen Series 3 und Series 4

Preise

Series 4 44mm Edelstahl Series 4 40mm Edelstahl Series 4 44mm Series 4 40mm Series 3 42mm Series 3 38mm GPS - - 459 € 429 € 329€ 299€ GPS + LTE 749 € 699 € 559 € 529 € 429 € 399€

Abmessungen

Series 4 44mm Edelstahl Series 4 40mm Edelstahl Series 4 44mm Series 4 40mm Series 3 42mm Series 3 38mm Höhe 44 mm 40 mm 44 mm 40 mm 42,5 mm 38,6 mm Breite 38 mm 34 mm 38 mm 34 mm 36,4 mm 33,3 mm Dicke 10,7 mm 10,7 mm 10,7 mm 10,7 mm 11,4 mm 11,4 mm Gewicht 47,9 g 39,8 g 36,7 g 30,1 g 34,9 g 28,7 g

Prozessor und Sonstiges

Series 4 Series 3 Prozessor 64-Bit Dual-Core S4 Dual-Core S3 Wireless Chip W3 Wireless Chip W2 Wireless Chip Bluetooth 5.0 4.2 Herzsensor Optisch + Elektrisch Optisch

Display

Series 4 44mm Series 4 40mm Series 3 42mm Series 3 38mm Displaygröße 368 X 448 Pixel 324 X 394 Pixel 312 X 390 Pixel 272 X 340 Pixel Displayfläche 997 mm^2 759 mm^2 740 mm^2 563 mm^2

Während Apple mehrere iPhone-Generationen gleichzeitig anbietet, sind es bei der Apple Watch nur zwei Serien – nämlich die Baureihe des vergangenen Jahres ("Series 3") sowie die gerade präsentierte Series 4. Diese lässt sich ab dem 14. September vorbestellen, die Auslieferung beginnt eine Woche später. Um eine Entscheidungshilfe zu bieten, welche der beiden Varianten für die eigenen Bedürfnisse besser geeignet ist, stellen wir die wichtigsten Daten nebeneinander.Zunächst einmal ein Blick auf die Preisgestaltung der neuen sowie der 12 Monate alten Serie. Apple spendierte der Series 4 ein neues Design, vergrößerte das Display erheblich und gestaltete auch die Rückseite um. Insgesamt macht die Smartwatch nun einen erheblich eleganteren Eindruck als zuvor. Apple lässt sich dies erwartungsgemäß bezahlen, denn der Einstiegspreis stieg deutlich an. Wer es günstiger haben möchte und ohnehin nicht damit rechnet, dass die EKG-Funktion hierzulande irgendwann einmal erlaubt ist, kann zum Vorjahresmodell greifen und damit zu niedrigeren Preisen einkaufen.Das Display der Apple Watch Series 4 wurde deutlich größer, die Gehäuseabmessungen und das Gewicht wuchsen aber nur geringfügig an. Weiterhin gilt: Als Edelstahl-Variante hat der Träger erheblich mehr Gewicht am Arm als mit der leichteren Aluminium-Version.Nicht nur bei iPhones, auch bei der Apple Watch stellte Apple bislang jedes Jahr einen neuen Systemchip vor, der CPU, GPU und weitere Komponenten enthält. Die Apple Watch Series 4 setzt auf einen S4 mit zwei Kernen und 64 Bit, die Series 3 auf einen S3 mit zwei Kernen und 32 Bit.Auf den ersten Blick ist zu erkennen, wie groß das Display der Apple Watch nun im Vergleich zu den vorherigen Serien ausfällt. Auch wenn der reine Pixel-Zuwachs nach wenig aussieht, so bedeutet dies erheblich mehr Displayfläche. Dies ermöglicht Apple, die Bedienung zu verbessern und leistungsfähigere Ziffernblätter mit mehr Funktionen anzubieten.