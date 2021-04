Apple Watch: Blutdruckmessung ohne Manschette und zusätzliche Sensoren?

Blutdruckmessung hat für Apple große Bedeutung

Neuronales Netzwerk soll Manschette ersetzen

Training anhand zuvor erhobener Daten

"Schätzung" ist laut Apple sehr genau

Apple arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung gesundheits- und fitnessbezogener Funktionen für die Apple Watch. Mit nahezu jeder Generation des smarten Zeitmessers fügt das Unternehmen zusätzliche Features hinzu, jüngstes Beispiel ist die von der Apple Watch Series 6 unterstützte kontinuierliche Ermittlung der Sauerstoffsättigung des Blutes. Ein wichtiger Gesundheitsparameter allerdings fehlt bislang: Blutdruckmessungen beherrscht der Handgelenkscomputer nach wie vor nicht.Diese Funktion steht seit einigen Jahren ganz oben auf Apples Roadmap, das zeigen etliche Patentanmeldungen. Noch ist es der Entwicklungsabteilung jedoch nicht gelungen, die Ermittlung des Blutdrucks auf eine alltagstaugliche Art und Weise zu realisieren. Der iPhone-Konzern hat sich nämlich zum Ziel gesetzt, das Feature ohne weiteres Zubehör auf die Apple Watch zu bringen. Bereits vor etwa einem Jahr ließ sich Apple daher neuartige Sensoren patentieren, diese sind allerdings bislang in keiner Uhr aus Cupertino zu finden.Jetzt geht Apple noch einen Schritt weiter: Eine zukünftige Apple Watch könnte den Blutdruck des Trägers messen, ohne hierfür etwa auf eine per Bluetooth verbundene Manschette angewiesen zu sein. In einer vor wenigen Tagen veröffentlichten Schutzschrift beschreibt das Unternehmen die Möglichkeit, die entsprechenden Werte mithilfe eine neuronalen Netzwerks zu ermitteln. Als Grundlage sollen seismokardiographische Daten dienen. Mithilfe dieses Verfahrens lassen sich geringfügige Vibrationen messen, welche durch den Herzschlag entstehen.Anhand dieser Informationen könnten die Apple Watch, ein mit der Uhr gekoppeltes Smartphone oder ein anderes Gerät die Blutdruckwerte berechnen. Dem Patentantrag mit dem Titel "Interpretable Neural Networks for Cuffless Blood Pressure Estimation" zufolge soll das neuronale Netzwerk hierfür mit entsprechenden Daten trainiert werden. Die erforderlichen Werte lassen sich durch Studien mit einer großen Zahl von Testpersonen zusammentragen, sie dienen dann als Basis für die Analyse mithilfe Maschinellen Lernens. Zusätzliche Sensoren sind laut Apple nicht zwingend erforderlich, da die in der Apple Watch bereits vorhandenen Beschleunigungssensoren und das Gyroskop die nötigen Informationen bereitstellen.Apple geht davon aus, dass die in der Schutzschrift noch als "Schätzung" bezeichnete Blutdruckmessung sehr genau sein wird. Die mit dem beschriebenen Verfahren erreichbare Präzision hängt aber naturgemäß von der Größe und Vielfalt der Datenbasis ab, mit welcher das neuronale Netzwerk trainiert wird. Ob der iPhone-Konzern bereits eine Apple Watch mit dieser Technik entwickelt oder vorerst auf bereits vor geraumer Zeit patentierte neuartige Sensoren setzt, ist nicht bekannt.im Apple Online Storebei Amazon