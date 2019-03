Apple Watch: Neue Armband-Kollektion zum Frühjahr deutet sich an

Diverse Armband-Varianten ausverkauft

Den Frühlingsbeginn nutzte Apple bereits in der Vergangenheit, um neue Armband-Kollektionen für die Apple Watch zu veröffentlichen. Auch dieses Jahr deuten sich entsprechende Watchband-Präsentationen für die nächsten Wochen an. Der Grund: Immer mehr Modelle des bisherigen Bestands an Armbändern für die Apple Watch sind in Apples Online-Store nicht mehr verfügbar. Ein knapper werdender Bestand an vorhandenen Produkten deutet bei Apple oftmals auf Neuerungen hin.Welche der einzelnen Armbänder weiterhin verfügbar sind und welche mit dem Label „ausverkauft“ versehen sind, variiert bei einzelnen Ausführungen von Land zu Land. Im US-Online-Store von Apple etwa ist das Sportarmband in den Farben Hibiskus, Samtgelb und Pazifikgrün „out of stock“ – ebenso wie im deutschen Store (Link: ). Hinzu kommt hierzulande das Nike-Sportarmband in Smokey Mauve/Particle Beige (40 mm) und Olive Flak/Schwarz (44 mm) (Store: ). Auch das Sport-Loop-Armband im Farbton „Nektarine“ ist in der 40mm-Variante ausverkauft (Store: ). Ebenfalls nicht verfügbar sind die Varianten in Cape Cod Blau (40 mm) und Sturmgrau (40 mm). Zusätzlich gibt es bei einigen Leder-Loop- und Hermès-Modellen Lieferengpässe.Apple veröffentlichte im letzten Jahr pünktlich zum Frühlingsstart am 21. März einen ganzen Schwung neuer Armbänder, die sich farbenfroh an der beginnenden Jahreszeit orientierten. Auch dieses Jahr könnte Apple den Übergang vom Winter zum Frühjahr als Anlass wählen, eine neue Watchband-Kollektion zu präsentieren. Ob das Unternehmen dies „nur“ per Pressemitteilung oder im Rahmen des erwarteten März-Events macht, ist noch nicht absehbar.