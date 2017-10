Apple Watch: Kopplungsprobleme mit iPhone 5c

Apple Watch 1 will nicht mehr mit iPhone 5c

Nicht mögliches Update auf watchOS 3 als Grund?

Mit der Freigabe von iOS 11 im letzten Monat sind iPhone 5 und iPhone 5c aus der Kompatibilitätsliste gestrichen worden. Erstmals traf es also Apple-Smartphones, die grundsätzlich mit einer Apple Watch gekoppelt werden können. Genau dies scheint bei älterer Hardware nun zu Verbindungsproblemen zu führen, wie uns MacTechNews-Leser berichteten und auch in den offiziellen Support-Foren von Apple zu lesen ist.Konkret geht es jeweils um das Zusammenspiel von iPhone 5c mit der letzten Version von iOS 10 und einer Apple Watch der 1. Generation, auf der verschiedene Versionen von watchOS 2 installiert ist. Sobald eine Neukopplung beider Geräte notwendig wird - etwa bei einer Neuanschaffung oder dem Reset eines der beiden Produkte -, tritt ein nicht zu umgehender Fehler auf. Die Watch-App des iPhones erkennt zwar die Smartwatch, möchte aber zuerst eine Software-Aktualisierung durchführen. Diese endet mit dem Hinweis, dass die Software auf dem aktuellen Stand sei, was bei watchOS 2 schlicht falsch ist. Schlimmer ist aber, dass der Kopplungsprozess an dieser Stelle abbricht.Das richtige Verhalten wäre eine Aktualisierung von watchOS auf Version 3, um die Kopplung mit iOS 10 auf dem iPhone 5c zu bewerkstelligen. Weil watchOS 4 für die Apple Watch 1 verfügbar ist, das dafür notwendige iOS 11 aber nicht für das iPhone 5c, entsteht hier offensichtlich der Fehler. Folglich sind betroffene Nutzer nicht mehr in der Lage, ihre Apple Watch der 1. Generation mit watchOS 2 mit einem iPhone 5c zu verbinden. Auf MacTechNews-Nachfrage gab die Apple-Pressestelle an, dass ein Update auf watchOS 4 nicht von einem iPhone 5c aus möglich sei, hier also kein Problem vorliegen könne.Nichtsdestotrotz bleibt für die Betroffenen der unglückliche Zustand, dass ihre Smartwatch erstmal nicht verwendbar ist, es sei denn es gibt eine iPhone-Neuanschaffung. Wenn auch Sie das gleiche Problem haben, sollten Sie sich an den Apple-Support wenden, um Apple für dieses Problem weiter zu sensibilisieren. Dann wäre im Rahmen eines Bugfix-Updates oder einem Zugriff auf watchOS 3 für ältere Apple Watches auf Besserung zu hoffen. Auch ein Besuch beim Apple Store wäre eine Möglichkeit, um dort das System auf watchOS 3 zu aktualisieren und den Kopplungsprozess zu wiederholen.