Apple-Watch-Konkurrenz: Neues Bild der geplanten Facebook-Uhr aufgetaucht

Aus "Facebook" wird "Meta" – inklusive Smartwatch-Plänen



So könnte die Meta-Uhr aussehen (Quelle: So könnte die Meta-Uhr aussehen (Quelle: Bloomberg

Codename "Milan" für die Meta-Uhr

Notch mit Selfie-Kamera

Apple wird laut Bloomberg in absehbarer Zukunft einen weiteren Smartwatch-Konkurrenten hinzubekommen. Nachdem schon zu Beginn des Jahres Berichte zu einer möglichen Armbanduhr von Facebook aufkamen, kursiert inzwischen ein Bild, das die noch unveröffentlichte Smartwatch zeigen soll. Auf den ersten Blick ist bereits ein großer Unterschied zur Apple Watch zu sehen: Das Display verfügt über eine kleine Notch samt Selfie-Kamera.Facebook sorgte jüngst mit einer Ankündigung für Schlagzeilen. Das Unternehmen änderte den Namen von "Facebook" zu "Meta" (für "Metaverse" – ein virtuelles Universum, das weit über die Grenzen des aktuellen Internets hinausreichen soll). So möchte Meta die weitreichende VR- und AR-basierte Produktstrategie zum Ausdruck bringen, von der das Soziale Netzwerk Facebook nur noch eines von vielen Teilen ist. Hinzu kommen soll außer Online-Diensten und Apps auch eine intelligente Armbanduhr, mit der das Unternehmen etablierten Smartwatch-Anbietern wie Apple oder Samsung Konkurrenz machen möchte.Bloomberg zufolge tauchte kürzlich das erste Bild der Meta-Uhr auf. Die Abbildung war in der App des Unternehmens im Bereich der Ray-Ban-Stories für Smart Glasses abgelegt. Im Programmcode steht die Bezeichnung "Milan", was ein Codename für die Uhr sein könnte. Der Gehäuserahmen scheint – ähnlich wie bei der Apple Watch – aus Aluminium oder Edelstahl gefertigt zu sein. Möglicherweise wird Meta die Uhr in mehreren Gehäusematerial-Varianten auf den Markt bringen. Das Gadget besteht zudem aus einem quadratisch aussehenden Display mit stark abgerundeten Ecken. Wie groß das Panel genau ist, geht aus der Abbildung nicht hervor – es dürfte aber auf dem Niveau aktueller Smartwatches liegen.Das Display birgt eine große Auffälligkeit: Dem Bild zufolge verbaut Facebook eine Notch, in der eine kleine Selfie-Kamera integriert ist. Die unterstützte Auflösung betrage 1080p. Meta plant demnach möglicherweise einen Feature-Schwerpunkt für Videocalls mit der Uhr. Laut früheren Gerüchten zu der Uhr plant Meta zudem eine zweite, abnehmbare Kamera. Darüber hinaus soll die Meta-Smartwatch LTE unterstützen, sodass Nutzer unabhängig vom Smartphone ins Internet kommen. Hinzu kommen die bei Smartwatches üblichen Features für Gesundheit, Fitness und Messaging, so Meldungen.Wie lange es noch bis zum Marktstart der Meta-Uhr dauert, ist nicht bekannt. Bloomberg nennt kein Release-Datum. Frühere Berichte prognostizierten eine Veröffentlichung im Sommer 2022. Ebenso unsicher ist das finale Design der Uhr – möglicherweise handelt es sich bei dem Bild nur um einen Prototypen und Meta nimmt bei der finalen Variante noch Änderungen vor.