Apple Watch: Haushoher Marktführer oder nur Dritter auf dem Markt? Informationen zu Wearables-Marktzahlen

Marktanalysen eignen sich gut, um die Performance von Apple-Produkten in Relation zu anderen Herstellern setzen zu können. Da Apple für die Apple Watch bis heute keine offiziellen Verkaufszahlen bekannt gibt, sind Studien für die Smartwatch besonders interessant. Wer die Zahlen regelmäßig verfolgt, bleibt mitunter etwas verwirrt zurück. Denn Meldungen, denen zufolge die Apple Watch mit nahezu 50 Prozent den Markt dominiert, wechseln sich ab mit Studien, wo Apple nur mit etwa 10 Prozent auf späteren Plätzen landet.Diese Diskrepanz ist allerdings sehr leicht aufzulösen. Es kommt nämlich darauf an, was die jeweilige Marktstudie als Grundgesamtheit aufführt. Handelt es sich nur um Smartwatches, liegt Apple ganz weit vorne; nimmt man allerdings den gesamten Wearables-Markt inklusive Fitness-Armbändern und Co. erscheinen viel mehr Spieler auf dem Markt und der Absatz der Apple Watch reicht nur noch für Platz 2 oder 3. Außerdem sorgt der Mangel an offiziellen Zahlen dafür, dass sich die einzelnen Studien bei den Verkaufsschätzungen der Apple Watch zum Teil erheblich unterscheiden.Ein gutes Beispiel für den Unterschied zwischen Smartwatch- und Wearables-Markt bieten die neuesten Zahlen von IDC. Ihr zufolge konnte Apple im Zeitraum Juli bis September 2017 einen Absatz von 2,7 Millionen Geräten erreichen. Das sind zwar weniger als im zweiten Quartal 2017 (3,4 Millionen), aber ein mächtiges Plus im Vergleich zum Vorjahresquartal (1,8 Millionen). Das korrespondiert auch mit Tim Cooks Aussage, die Apple Watch habe sich um 50 Prozent besser verkauft als im Vorjahreszeitraum.In der offiziellen IDC-Pressemitteilung wird der Apple Watch der gesamte Wearables-Markt gegenübergestellt. Deswegen reichen die 2,7 Millionen Verkäufe nur für 10,3 Prozent Marktanteil, knapp hinter den beiden Marktführern Xiaomi und Fitbit mit jeweils 13,7 Prozent. Verengt man die Betrachtung aber ausschließlich auf Smartwatches, kommt Apple mit denselben Zahlen auf immerhin 41,0 Prozent. Die Konkurrenz von Samsung, Garmin, Fossil und Continental Wireless bleibt abgeschlagen mit 10 Prozent oder weniger dahinter.