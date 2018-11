Apple Watch: Drei neue Nike-Bänder und (PRODUCT)RED Sport Loop-Band verfügbar

Apple unterstützt Global Fund mit (Product)RED-Produkten bereits seit 11 Jahren, auf einer eigenen Seite kann man alle Charity-Produkte sehen. Die Initiative finanziert weltweit Programme gegen AIDS, seit einigen Jahren auch gegen Tuberkulose und Malaria. Nach eigenen Angaben sind werden momentan 11 Millionen HIV-Patienten durch die Initiative therapiert.Bislang gibt es noch keine Apple Watch als (PRODUCT)RED-Edition – dafür aber nun ein neues Sport-Loop-Armband in knalligen Rot. Im deutschen Apple Store kostet das Band 59 Euro und steht für die Apple Watch Series 4 in 40 oder 44 mm zum Kauf bereit. Apple gibt an, dass das Band aber auch mit den älteren Watch-Generationen in 38 oder 42 mm kompatibel ist.Zusätzlich zum (PRODUCT)RED-Band bietet Nike ab sofort im eigenen Online-Shop drei neue Armbänder an, welche ab sofort bestellt werden können. Auch diese Armbänder sind in 40 und 44 mm verfügbar, lassen sich aber auch an den vorherigen Watch-Modellen nutzen. Für die Bestellung ist eine kostenfreie Mitgliedschaft bei Nike+ Voraussetzung, die Armbänder werden exklusiv über die Nike-iPhone-App vertrieben.