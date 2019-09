Apple Watch 5: Wie leicht ist die Titan-Smartwatch wirklich?

Missverständnis bei den Besuchern?



Auf der deutschen Webseite ist bislang noch eine Prozentangabe zu finden.

Auf der deutschen Webseite ist bislang noch eine Prozentangabe zu finden.

Titan ist 45 Prozent leichter als Stahl

Titan-Watch ist 13,5 Prozent leichter

Manche Werbeaussagen muss man mehrmals lesen, um sie richtig zu verstehen. Bei der Titan-Version der neuen Apple Watch 5 zum Beispiel machte der iPhone-Konzern eine Angabe, welche zu Fehlinterpretationen führen konnte. Apple hat reagiert: Zumindest auf der US-amerikanischen Webseite der Smartwatch wurde jetzt der Hinweis entfernt, Titan sei 45 Prozent leichter als Edelstahl.Offenbar hatten zahlreiche Besucher der Seite zur Apple Watch Edition das so verstanden, als wiege der smarte Zeitmesser im Titan-Gehäuse selbst nur knapp die Hälfte seines Pendants aus rostfreiem Stahl. Die Angabe bezog sich aber auf die chemischen Eigenschaften der Metalle. Diese bestimmen zwar naturgemäß das Gewicht der Uhr maßgeblich mit, sind aber nicht allein ausschlaggebend. Vielmehr kommen selbstverständlich noch weitere Komponenten hinzu, die ebenfalls großen Einfluss haben. Auf der deutschen Seite ist der Hinweis, Titan sei 45 Prozent leichter als Edelstahl, übrigens bislang noch zu finden.Mit einer Dichte von 4,5 g/cm³ ist reines Titan tatsächlich rund 45 Prozent leichter als Edelstahl, der je nach Legierung einen Wert von rund 8 g/cm³ aufweist. Zum Vergleich: Aluminium verfügt über eine Dichte von knapp 2,7 g/cm³, ist also noch einmal erheblich leichter als Titan. Wasser hat übrigens eine Dichte von etwa 1 g/cm³, Gold wiegt rund 19,3 Gramm pro Kubikzentimeter.Entsprechend unterscheiden sich die verschiedenen Ausführungen der Apple Watch 5 deutlich im Gewicht, allerdings bei weitem nicht so stark wie die Materialien. Die 40-Millimeter-Version wiegt mit Edelstahl-Gehäuse 40,6 Gramm, die Titan-Ausführung kommt auf 35,1 Gramm, also rund 13,5 Prozent weniger. Die Keramik-Version wiegt mit 39,7 Gramm in etwa soviel wie das Schwestermodell aus Stahl, am leichtesten ist mit 30,8 Gramm die Apple Watch 5 aus Aluminium. Ähnliche Gewichtsunterschiede finden sich auch bei der 44-Millimeter-Variante. Diese wiegt mit Edelstahlgehäuse 47,8 Gramm, die Titan-Watch schlägt mit 41,7 Gramm zu Buche, also mit ebenfalls gut 13 Prozent weniger. Die Keramikversion wiegt 46,7 Gramm, die Aluminium-Uhr 36,5 Gramm.