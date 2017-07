Apple-Veteranin steigt nach fast 30 Jahren ins Management auf

Beinahe 30 Jahre lang arbeitet sie inzwischen für den Technikgigant von Cupertino, jetzt ist sie in das Management aufgestiegen. Deirdre O’Brien ist Apples neue Personalchefin, in der Apple-Sprache heißt ihre Bezeichnung »Vice President of People«. Sie folgt damit Denise Young, für die Apple eigens einen neuen Posten für Inklusion und Diversität geschaffen hatte (MTN berichtete: ).Als neue Personalchefin wird O’Brien nicht nur für das Talentscout und die Einstellung neuer Mitarbeiter verantwortlich sein, sondern auch bei Sondergehältern und Zusatzleistungen für die Angestellten ein Wörtchen mitreden. Außerdem ist sie für die Apple University in Cupertino zuständig. „Ich freue mich auf dieses neue Kapitel, in dem ich 120.000 unglaublich begabte Leute rund um die Welt, die jeden Tag unglaubliche Dinge tun, unterstützen darf“, freute sich Deirdre O’Brien, die ihren ersten Arbeitstag bei Apple im Jahr 1988 hatte.Weiterführende Links: