Apple: Techniker angewiesen, eher Neukauf statt Reparatur wegen schleppenden Absatzes vorzuschlagen

Aggressives Marketing

*bei Inzahlungnahme eines iPhone 7 Plus

Neukauf statt Reparatur

Zusammenhang mit dem Weggang von Ahrendts?

Apple musste zum ersten Mal in der jüngeren Vergangenheit die eigene Prognose nach unten korrigieren: Im Januar 2019 wandte sich Tim Cook in einem Schreiben an die Investoren und gab bekannt, dass Apple die angepeilten 89 bis 93 Milliarden Dollar Umsatz verfehlen wird: Apple erreichte im wichtigen Weihnachtsquartal nur 84 Milliarden Dollar Umsatz. Hauptsächlich die schleppende Wirtschaft in China soll für das Ergebnis verantwortlich sein, aber auch in manchen westlichen Nationen entschieden sich weniger Kunden für ein neues iPhone und nutzen lieber ihr bisheriges Gerät weiter.Schon kurz nach Erscheinen des iPhone XR wurde deutlich, dass Apple einige Veränderungen beim Marketing der neuen Geräte durchführt: Für das Unternehmen ungewöhnlich aggressiv vermarktete Apple das neue Einsteiger-iPhone durch Push-Nachrichten an derzeitige iPhone-Kunden und fast schon irreführender Sternchen-Werbung auf der eigenen Internetpräsenz ("iPhone XR ab 579 Euro"). Bloomberg will nun erfahren haben, dass Apple im Dezember Techniker und Genius-Mitarbeiter angewiesen hat, bei der Reparatur von Geräten außerhalb der Garantiezeit Kunden deutlich zu Neugeräten zu raten. Das Management der Apple Stores wurde angehalten, streng darauf zu achten, dass die eigenen Mitarbeiter den Kunden Upgrades auf neuere Modelle ans Herz legen und das eigene Programm zur Inzahlungnahme von Geräten anpreisen.Vor knapp einer Woche wurde bekommt, dass Angela Ahrendts das Unternehmen verlässt – Ahrendts war für einen maßgeblichen Umbau der Online- und Retail-Stores bei Apple verantwortlich. Die Managerin präferierte ein angenehmes Verkaufsumfeld statt des maximalen Abverkaufs von Produkten – hoher Umsatz würde sich dann automatisch ergeben. Gegenüber Vogue äußerte sich Ahrendts, dass es im Retail-Geschäft viel zu sehr um die Zahlen ginge – ob dies ein Schuss gegen Apple ist oder ob sie die generelle Marktsituation kommentierte, bleibt offen. Möglicherweise hängt der Weggang von Ahrendts aber mit den neuen Verkaufsmethodiken von Apple zusammen, welche im starken Kontrast zu Ahrendts Vision des Online- und Retailgeschäfts stehen.