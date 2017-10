Apple TV: Universalsuche auf weitere Inhalte ausgeweitet

Das Apple TV stellt in vielen Haushalten eine Art von Medienzentrale dar, in der sich Apps für Filme, Musik, Podcasts, sowie Mediatheken tummeln. Damit der interessierte Nutzer nicht bei jedem Thema in zig verschiedenen In-App-Suchen sein Glück auf die Probe stellen muss, hatte Apple mit tvOS 10 die Universalsuche eingeführt. Diese durchsucht die iTunes-Filmbibliothek, die Musikbibliothek und eine Liste weiterer Inhalte-Anbieter. Jetzt hat der Konzern diese Liste ausgeweitet.Für Deutschland am relevantesten ist die Integration von Apple Music. Diese sollte eigentlich selbstverständlich sein, handelt es sich beim Anbieter doch gleichzeitig um den Entwickler des Apple TV selbst. Aber tatsächlich konnten bis zuletzt nur Kunden in den USA über die Universalsuche Apple Music durchstöbern und beispielsweise bei der Eingabe der »Beatles« nicht nur Filme und Dokumentationen über die vier Engländer auffinden, sondern auch deren Alben und Songs. Nun ist dies auch in Deutschland möglich, ebenso in Frankreich, den Niederlanden, Spanien, Norwegen, Schweden, dem Vereinigten Königreich und einer Reihe außereuropäischer Staaten. Österreich und die Schweiz werden in Apples Übersichtsdokument unter »sonstige Staaten und Regionen« subsummiert und können weiterhin nur in iTunes-Inhalten suchen. Um von den zusätzlichen Suchergebnissen zu profitieren, muss der Nutzer natürlich Apple Music abonniert haben.Die Liste der Dienste, welche die Universalsuche in Deutschland durchsucht, umfasst somit insgesamt vier Plattformen: iTunes, Apple Music, Netflix und die Inhalte der Galileo-App. Weitere Inhalte sollen bald folgen. Unsere Nachbarn im Westen und Norden erleben dagegen eine etwas umfangreichere Ausweitung der kompatiblen Apps. So kommen für die Franzosen etwa Hopster und OCS hinzu, während die Skandinavier in Viaplay und C More suchen können. Die restlichen Neuzugänge der Universalsuche betreffen Dienste und Apps aus den USA, Kanada und Australien.