Apple TV 4K unter der Haube: Lüfter, A10X Fusion, mehr RAM

Die Reparaturexperten von iFixit haben nach iPhone 8 und Apple Watch Series 3 nun auch Hand in das Gehäuse des Apple TV 4K gelegt, um einen Blick unter die Haube zu werfen. Hierbei zeigen sich bereits bekannte und weniger bekannte Neuerungen der fünften Apple-TV-Generation. Davon profitieren nicht nur hochauflösende 4K-Inhalte, sondern auch große Apps wie Spiele.So findet sich auf dem Logicboard der A10X-Fusion-Prozessor, wie er auch beim iPad Pro anzutreffen ist. Damit einher steht auch 50 Prozent mehr RAM zur Verfügung, statt der vorherigen 2 GB RAM sind nun 3 GB RAM verbaut. Durch den leistungsstarken Prozessor musste Apple das bisherige Kühlkonzept umstellen. Da das Apple TV 4K im Gegensatz zum iPad Pro nicht über ein wärmeleitendes Aluminiumgehäuse verfügt, setzt Apple auf eine aktive Kühlung mit Lüfter. Damit handelt es sich um das erste Apple TV seit der allerersten Generation, die auf einen Lüfter setzt. Die Stromaufnahme im Betrieb ist dadurch leicht gestiegen, was bei einem stationären Gerät wie dem Apple TV aber nicht besonders ins Gewicht fallen dürfte.Neben einem aktualisierten Prozessor verfügt das Apple TV 4K auch über das neue Bluetooth 5.0. Dies ermöglicht vor allem im Zusammenhang mit HomeKit eine größere Reichweite, sodass sich das Apple TV 4K noch besser als Zentrale zur Heimautomatisierung eignet. Dass es Apple vor allem darauf ankommt, zeigt sich bei der Siri-Remote, die nach wie vor nur Bluetooth 4.0 unterstützt. Möchte man also aus mehr als 10 Metern Entfernung das Apple TV steuern, ist nach wie vor der Griff zum iPhone oder iPad mit Apple-TV-App notwendig, um über WLAN die Set-Top-Box zu steuern.Interessant sind die verbauten Chips, denn Apple setzt auch abseits des Prozessor auf Eigenentwicklungen. So kommt beim neuen Apple TV ein unbenannter Flash-Controller von Apple zum Einsatz, der in ähnlicher Bauweise schon beim MacBook Pro Retina anzutreffen war. Interessant ist ebenso der auf dem Logicboard untergebrachte DisplayPort-HDMI-Converter. Offenbar wird intern das 4K-Bild als DisplayPort-Datenstrom generiert und erst nachträglich in den HDMI-Standard überführt.Unter dem Logicboard befindet sich außerdem ein weiteres verborgenes Board, bei dem es sich um das integrierte Netzteil handelt und die Stromversorgung des Apple TV steuert. Insgesamt fällt die Zahl der Komponenten übersichtlich aus, wobei der Aufbau des Apple TV 4K einfach gehalten ist. Dies macht sich auch in der Reparaturbewertung von iFixit bemerkbar, die mit 8 von 10 Punkten recht positiv ausfällt.