Bildergalerie: Das Innenleben des iPhone 8

Um erneut so schnell wie niemand sonst ein neues Apple-Gerät in seine Einzelteile zu zerlegen, flog das Team von iFixit nach Australien - also in die für extrem iPhone-Begeisterte vorteilhafteste Zeitzone. Direkt nach dem Kauf eines iPhone 8 konnte daher das Werkzeug gezückt und das Innenleben des iPhone 8 freigelegt werden. Eine Sache blieb weitgehend gleich: Weiterhin handelt es sich beim iPhone in erster Linie um einen großen Akku mir ein bisschen Computer drumherum. Auf 6,96 Wattstunden bringt es der Akku, also auf 0,5 Wh weniger als das iPhone 7. Dennoch verspricht Apple gleiche Laufzeiten. Ein Galaxy S8 bringt übrigens einen erheblich leistungsfähigeren Akku mit und kommt auf 11,55 Wh. Entfernen lässt sich der iPhone-Akku über je zwei Klebestreifen am oberen und unteren Ende.Keine sichtbaren Unterschiede treten beim Kameramodul zutage, das jetzt aber die Aufzeichnung von 4K-Videos mit 60 statt zuvor 30 Bildern pro Sekunde ermöglicht. Eine kleinere Änderung am Innendesign gibt es bei der Fixierung essenzieller Komponenten. Apple setzt zusätzlich auf eine Metallspange, die sich im Bereich von Lautsprechern und Lightning-Anschluss befindet. Gut zu erkennen ist Apples Taptic Engine, um haptisches Feedback durch Vibration zu bieten.Apples Geräte haben den Ruf, im Falle eines Defekts nur sehr schwer reparabel zu sein. Beim iPhone ist dies aber nur bedingt der Fall. iFixit lobt, wie schnell und einfach sich die beiden anfälligsten Komponenten (Display und Akku) auswechseln lassen. Auch der Lightning-Anschluss zählt aufgrund häufiger Beanspruchung zu den fehleranfälligen Bauteilen - angesichts der Unterstützung für kabelloses Laden wird der Stecker aber in Zukunft bei vielen Nutzern geschont. Etwas schwieriger gestaltet es sich laut iFixit, die Siegel für Staub- und Wasserschutz nicht zu beschädigen. Auf der Minusseite steht der hohe Aufwand, um den Glasrücken zu tauschen. Mit Apple Care+ veranschlagt Apple hierfür übrigens 99 Euro. Als "Repairability Score" vergibt iFixit 6 von 10 Punkten.