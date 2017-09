Apple TV 4K: Fernbedienung soll haptisches Feedback bieten

Haptisches Feedback wie bei 3D Touch

Apple plant offenbar eine überarbeitete Variante der Siri Remote, die der Konzern im Jahr 2015 zusammen mit dem Apple TV 4 präsentiert hat. Codezeilen aus der Golden Master von iOS 11 weisen nicht nur auf die möglichen Hardware-Spezifikationen der fünften Generation von Apples Set-Top-Box hin, sondern geben auch Hinweise über potenzielle Remote-Funktionen. Konkret geht es um haptisches Feedback beim Betätigen der Touch-Eingabefläche.Entwickler Guilherme Rambo hat die Golden Master eingehend untersucht und ist dabei auf mehrere mit dem neuen Apple TV in Zusammenhang stehende Einträge gestoßen.unddeuten auf haptisches Feedback der Siri Remote hin, das sich an der Druckintensität des Nutzers orientiert. Unklar ist, ob Apple das gesamte Gehäusedesign der Fernbedienung ändert oder die Haptik-Funktion nur in die bekannte Touch-Oberfläche integriert.Der Konzern setzt die Haptik-Bedienhilfen schon seit einigen Jahren in verschiedenen Produkten ein. Das iPhone 7 etwa verwendet das Feature sowohl auf dem 3D-Touch-fähigen Display als auch im Homebutton. Beim MacBook Pro kommt die Technologie alsim Trackpad zum Einsatz. Wenn die Funktion aktiviert ist, gibt ein kleiner Vibrationsmotor kurze physikalische Rückmeldungen, sobald der Nutzer auf die Touch-Fläche tippt. So soll der Druck eines Knopfes oder einer größeren Fläche simuliert werden.Seitdem die sprachgesteuerte Touch-Fernbedienung auf dem Markt ist, sorgt das Eingabegerät für geteilte Meinungen. Diverse Nutzer kritisieren insbesondere zwei Punkte. Die symmetrische Form etwa kann dazu führen, dass der Anwender die Remote im ersten Moment falsch herum hält und nicht sofort erfühlt, wo genau sich der Touch-Bereich befindet. Zudem zeigt sich das Glasdesign bei Stürzen anfällig für Splitterschäden.Die iOS 11 GM hat außer dem Hinweis zur haptischen Siri-Remote auch einiges zum mutmaßlichen Innenleben das kommenden Apple TV preisgegeben. Demnach soll die TV-Box den aus den aktuellen iPad Pro bekannten A10X-Fusion-Chip und 3 Gigabyte Arbeitsspeicher bieten, was einen großen Leistungsschub im Vergleich zum Vorgänger bedeuten würde. Für das Streaming von 4K-Inhalten wird wahrscheinlich eine Bandbreite von mindestens 15 Mbit pro Sekunde vorausgesetzt.Auf dem heutigen Event, über das MacTechNews ab 19 Uhr live berichtet, wird sich zeigen, ob das Apple TV tatsächlich eine neue Siri Remote erhält und welche zusätzlichen Produktneuheiten Apple auf der Agenda hat.