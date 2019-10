Per Update: AirPlay kommt auf Sony-Fernseher

LG OLED (2019)

LG NanoCell SM9X Series (2019)

LG NanoCell SM8X Series (2019)

LG UHD UM7X Series (2019)

Samsung FHD/HD 4, 5 Series (2018)

Samsung QLED 4K Q6, Q7, Q8, Q9 Series (2018 & 2019)

Samsung QLED 8K Q9 Series (2019)

Samsung The Frame Series (2018 & 2019)

Samsung Serif Series (2019)

Samsung UHD 6, 7, 8 Series (2018 & 2019)

Sony Z9G Series (2019)

Sony A9G Series (2019)

Sony X950G Series (2019)

Sony X850G Series (2019 85", 75", 65" und 55" Modelle)

VIZIO P‑Series Quantum X (2019)

VIZIO P-Series Quantum (2019 und 2018)

VIZIO P-Series (2018, 2017 und 2016)

VIZIO M-Series Quantum (2019)

VIZIO M-Series (2018, 2017 und 2016)

VIZIO E-Series (2018, 2017 und 2016 UHD Modelle)

VIZIO V-Series (2019)

VIZIO D-Series (2018)

Anfang des Jahres kündigte Apple überraschend an, dass ausgesuchte TV-Modelle namhafter Hersteller um viele Funktionalitäten erweitert werden, welche bis dahin nur durch das Apple TV zur Verfügung standen. So lässt sich auf manchen Fernsehern der iTunes Store direkt nutzen und auch der Zugriff auf die Apple-TV-App und somit auch auf Apple TV+ ist möglich. Zusätzlich können Inhalte vom Mac, iPhone oder iPad auch mittels AirPlay auf die TVs übertragen werden. Für die meisten Nutzer dürften diese Funktionen das Apple TV komplett ersetzen – nur der App Store ist noch eines der Features, welches nur auf den Apple TVs zur Verfügung steht.Nun gab Sony bekannt, dass in den kommenden Tagen alle Nutzer von neueren Modellen ein Software-Update samt Apple-TV-App und AirPlay erhalten werden. Das Update wird für Sony Z9G, A9G, X950G und X850G (nur 85"-, 75"-, 65"- und 55"-Modelle) herausgegeben. Für ältere Modelle plant Sony leider keine Updates mit Apple-TV-Funktionen. Die Firmware soll im Laufe der kommenden Tage an immer mehr Nutzer herausgegeben werden.Somit stehen nun auf folgenden Modellen die Apple-TV-App und AirPlay zur Verfügung:Noch 2019 sollen folgende Modelle des hierzulande unbekannten Herstellers Vizio ein Update erhalten.Ob Apple plant, noch weiteren Herstellen Zugriff auf die Funktionalitäten zu gewähren, ist noch nicht bekannt. Für Apple-Nutzer ist die AirPlay-Integration wohl zu einem echten Verkaufsargument geworden, da die zusätzliche Anschaffung eines Apple TVs in den meisten Fällen nicht mehr notwendig ist.