Apple Store offline – neue Produkte voraus?

Gerade hat Apple den Apple Online Store vom Netz genommen – normalerweise bedeutet dies, dass Apple gerade neue Produkte in den Store einpflegt. Erst heute Morgen veröffentlichten wir eine Meldung, dass der gewöhnlich sehr gut informierte Mark Gurman von Bloomberg erwartet , dass Apple nicht auf dem "It's show time"-Event am kommenden Montag neue Hardware vorstellen wird, sondern bereits in dieser Woche.Es ist natürlich möglich, dass es sich hierbei um reine Wartungsarbeiten handelt – in der Vergangenheit kündigte Apple aber auf diese Art und Weise häufig Neuerungen an. In der Gerüchteküche wird derzeit gemunkelt, dass Apple im Frühjahr neue iPads inklusive eines neuen iPad minis, einen Nachfolger des iPod touch, AirPower wie auch neue AirPod-Generation vorstellen wird.