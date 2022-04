Apple Refurbished: MacBook Pro 2021 M1 Pro und M1 Max erstmals generalüberholt

MacBook Pro 2021 generalüberholt

Inzwischen ist der M1 Ultra Apples schnellster Prozessor und erstaunt mit seinen Leistungswerten, vor einem knappen halben Jahr fiel diese Rolle dem M1 Max zu. Im Oktober hatte Apple nämlich das komplett neue MacBook Pro in den Ausführungen 14" sowie 16" präsentiert und auch zwei neue Chip-Varianten eingeführt. Auf den regulären M1 folgten M1 Pro und M1 Max, welche mit mehr Kernen punkten. Erstmals sind nun auch generalüberholte Modelle im offiziellen Apple Refurbished Store aufgetaucht – in beiden Displaygrößen und auch als Variante mit M1 Max. Anders als bei der Bestellung im regulären Store geht Apple von sofortiger Auslieferung aus.Die ganz große Vielfalt an Konfigurationen gibt es zwar momentan noch nicht, allerdings kann man jetzt schon aus diversen Varianten auswählen. Unter anderem sind das die folgenden Versionen: MacBook Pro 14", M1 Pro (8/14), 16 GB RAM, 512 GB SSD, 2.019 Euro MacBook Pro 14", M1 Pro (10/16), 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2.469 Euro MacBook Pro 16", M1 Pro (10/16), 16 GB RAM, 512 GB SSD, 2.469 Euro MacBook Pro 16", M1 Pro (10/16), 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2.679 Euro MacBook Pro 16", M1 Max (10/32), 32 GB RAM, 1 TB SSD, 3.459 EuroEbenfalls aus dem 2021er Produktjahr steht der iMac 24" mit M1-Chip zu Preisen ab 1229 Euro zur Verfügung. Dabei handelt es sich um den letzten verbliebenen Vertreter im iMac-Sortiment, denn bekanntlich stellte Apple den iMac 27" erst kürzlich ein. Wer allerdings unbedingt noch einen Intel-basierten iMac 27" ergattern möchte, findet ebenfalls mehrere Angebote im Refurbished Store – beispielsweise mit Intel Core i5, sechs Kernen bei 3,3 GHz und 512 GB SSD für 1659 Euro oder mit Core i9 und zehn Kernen für 2119 Euro . Allerdings sollte man sich sehr genau überlegen, ob es wirklich noch sinnvoll ist, sich für ein solches Gerät zu entscheiden.Wer im 2020er Sortiment stöbert, kann unter anderem beim MacBook Air M1 fündig werden und ist ab 959 Euro mit dabei. Für das MacBook Pro M1 sind es mindestens 1.229 Euro , der Mac mini M1 steht momentan hingegen leider nicht als generalüberholte Variante zur Verfügung. Seit kurzem gibt es übrigens auch generalüberholte iPhones , wenngleich man beim gebotenen Preisnachlass von 15 Prozent im Vergleich zum Neupreis oft auf dem freien Markt günstiger fündig wird.