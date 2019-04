Apple Pencil & Autos: Funk stört schlüssellose Entriegelungsmechanismen

Apple Pencil legt Keyless-Entry-Systeme lahm

Nur während des Ladevorganges problematisch

Im letzten Herbst stellte Apple zusammen mit dem neuen iPad Pro 11" und 12,9" auch den Apple Pencil der zweiten Generation vor. Anders als der Stift der ersten Generation lässt sich der neue Apple Pencil durch den magnetischen Smart Connector auf der Oberseite der neuen iPads laden – die erste Generation musste per Lightning-Anschluss mit Strom versorgt werden.In der Nacht hat Apple ein Support-Dokument aktualisiert und weist auf eine sehr merkwürdige Wechselwirkung des neuen Lademechanismus hin. Lädt man den Apple Pencil der zweiten Generation über den Smart Connector auf, kann sich dies auf diverse schlüssellose Entriegelungsmechanismen von Autos auswirken. Viele Automarken bieten Keyless-Entry-Systeme an, mit denen sich das Kraftfahrzeug ohne die Betätigung eines Knopfes automatisch entsperrt, sobald der Eigentümer sich diesem nährt. Offenbar kommt es hier zu Interferenzen, so dass diese Systeme nicht mehr wie gewohnt arbeiten:Apple empfiehlt, entweder das iPad Pro aus der Reichweite des Autos zu bringen oder den Ladevorgang zu beenden – die Interferenzen treten nur auf, solange der Apple Pencil der zweiten Generation geladen wird. Leider nennt Apple keine Automarken, deren Systeme von dieser kuriosen Wechselwirkung betroffen sind. Einigen Berichten nach ist aber nicht nur der Entriegelungsmechanismus gestört, sondern in vielen Fällen auch das schlüssellose Anlassen des Fahrzeugs.