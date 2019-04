Apple Pay jetzt in Österreich gestartet – und Consors in Deutschland mit dabei

Dabei und nicht dabei

Apple schließt einen weiteren weißen Fleck auf der Landkarte. Schon Ende März wurde bekannt, dass der Start von Apple Pay in Österreich unmittelbar bevorsteht. Damals hatte "boon." damit geworben, der Bezahldienst erscheine bald. Dies ist nun erfolgt, denn ab sofort können auch Kunden in Österreich Apple Pay nutzen – wie üblich mit der Einschränkung, dass die Bank mitspielen muss. Zwar wirbt Apple damit, Mastercard und Visa werde unterstützt, allerdings betrifft dies nicht alle Karten dieser Art, sondern hängt vom Aussteller ab. Den Startschuss gab die Online-Bank N26, die per Newsletter und Pressemitteilung über den Beginn der neuen Bezahl-Ära informierte.Ebenfalls mit von der Partie ist die Erste Sparkasse, wohingegen bei anderen Bankhäusern noch ein wenig gewartet werden muss. Selbst boon befindet sich laut Apples offizieller Aufstellung nicht in der ersten Reihe, sondern unter "Kommt bald". Selbiges trifft auf die Bank Austria, Edenred sowie die Bezahldienstleister Revolut und VimPay zu.Wer bei einer unterstützten Bank Kunde ist und Apple Pay aktivieren möchte, geht dazu in die Systemeinstellungen, dort zu "Wallet & Apple Pay". Über vier einfache Schritte führt Apple zur Einrichtung des Zugangs und überprüft dabei auch, ob die verwendete Karte geeignet ist. Zum aktuellen Zeitpunkt kann es passieren, dass Kunden einer Bank mit Apple-Pay-Support eine Fehlermeldung erhalten bzw. den Menüpunkt noch nicht in den Systemeinstellungen vorfinden. Die Freischaltung erfolgt nach und nach, daher ist möglicherweise einfach noch ein bisschen Geduld erforderlich. Viele häufig gestellte Fragen zu Funktionsweise und Ablauf haben wir in diesem Artikel zusammengestellt: Für Österreich gilt, was sich damals auch in Deutschland feststellen ließ: Apple Pay zur Bezahlung kann überall dort verwendet werden, wo das Kassenterminal NFC bietet. Der Händler selbst muss sich nicht um gesonderte Unterstützung von Apple Pay kümmern. Angesichts der großen Verbreitung von NFC-Kassensystemen ist somit auch in Österreich flächendeckende Unterstützung geboten – von einer Vielzahl an Gaststätten und kleinen Geschäften einmal abgesehen.In Deutschland ist indes die Liste der Banken um einen weiteren Anbieter gewachsen, denn die Consorsbank erlaubt ihren Kunden ab sofort die Nutzung ihrer Visa-Karte mit Apple Pay.