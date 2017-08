Apple Pay in Deutschland: Weitere Hinweise

Als vor drei Jahren Apple Pay erstmals vorgestellt wurde, konnte man sich bereits denken, dass die internationale Markteinführung nicht von Heute auf Morgen geht. Dass es allerdings so lange dauert, bis Apple Pay auch in Deutschland offiziell zur Verfügung steht, kommt eher überraschend. Auch wenn in der Vergangenheit schon mehrfach Hinweise inklusive deutschsprachiger Anleitungen von Apple auftauchten, die auch Apple Pay hierzulande hindeuteten, zerschlugen sich die Hoffnungen jedesmal aufs Neue. Jetzt sind weitere Indizien aufgetaucht, dass Apple die Markteinführung zumindest vorbereitet. Die aktuellen Betaversionen von iOS 11 sowie watchOS 4, veröffentlicht Anfang der Woche, bieten nämlich erstmals die Einrichtung deutscher Bankkarten an. Zuvor gab es eine solche Option nicht, lediglich eine deutsche Lokalisierung der Einstellungen lag schon früher vor.Leider lässt sich daraus nicht folgern, dass die Ankündigung unmittelbar bevorsteht - lediglich Apples anhaltendes Interesse ist abzulesen. Deutschland ist für Apple sicherlich kein uninteressanter Markt, dennoch gilt Deutschland als vergleichsweise schwierig. Dies liegt unter anderem schon daran, dass hierzulande sowohl iPhones als auch Kreditkarten vergleichsweise unterrepräsentiert sind. Außerdem gilt die Kundschaft als wenig technik-affin und sehr viel vorsichtiger, wenn es um die Einführung neuer Bezahlweisen geht.Sollte es sich hingegen doch um ein ernsthaftes Indiz handeln, könnte Apple Pay etwa ab Mitte September verfügbar sein - dann erscheinen aller Wahrscheinlichkeit nach iOS 11 und watchOS 4. In anderen Ländern Europas gibt es Apple Pay hingegen bereits. Großbritannien machte den Anfang, Spanien, die Schweiz, Italien, Irland und Frankreich folgten. Wer unbedingt trotzdem Apple Pay einrichten möchte, kann dies über einen Umweg tun, wie dieser Artikel erklärt. Erforderlich dazu ist aber ein französischer iTunes-Account.