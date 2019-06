Apple Pay für Volksbanken Raiffeisenbanken und Sparkassen angekündigt – und Apple Pay in weiteren Ländern gestartet

VR und Sparkassen mit dabei

Was ist mit EC-Karten?

Weitere Länder ebenfalls mit von der Partie

Als Apple Pay in Deutschland an den Start ging, gab es von den Volksbanken und Raiffeisenbanken zurückhaltende Töne. Zunächst hieß es lediglich, man prüfe die Markteinführung – um dann im August 2018 aber ein eigenes mobiles Bezahlsystem einzuführen. Damit schienen die Chancen auf Apple Pay für Kunden der Banken zu schmelzen. Im März 2019 gab es hingegen wieder optimistischer stimmende Stellungnahmen, denn aus einem "wir prüfen" wurde ein "wir sind zuversichtlich".Jetzt erschien eine weitere offizielle Stellungnahme mit der eindeutigen Aussage: Noch in diesem Jahr bieten die Volksbanken Raiffeisenbanken Apple Pay an. Verkündet wurde die Nachricht über den offiziellen Twitter-Kanal , allerdings ohne weitere Details zu nennen. Selbiges ist von den Sparkassen zu hören, die ebenfalls in diesem Jahr Apple Pay anbieten wollen. War der Sparkassenverbund am Anfang noch stark ablehnend eingestellt, wandelt sich die Stimmung offensichtlich erheblich.Eine Frage bleibt damit aber offen, nämlich die Unterstützung der weit verbreiteten Girocard ("EC-Karte"). Eigentlich hatte es von den Banken nämlich geheißen, jenes Zahlungsmittel sei in Deutschland so weit verbreitet, dass man Apple Pay ohne Girocard für wenig interessant halte. Erst ein einigen Wochen zeigt sich aber wohl, ob die Banken von dieser Ansicht abgerückt sind oder ob wirklich auch Girocards demnächst mit Apple Pay umgehen können. Von der Sparkasse gab es damals übrigens ziemlich ähnliche Erklärungen, warum Apple Pay derzeit nicht zur Verfügung stehe. Sicher ist hingegen, dass an der Girocard-Unterstützung gearbeitet wird. Mehrere Geldhäuser äußerten sich diesbezüglich in den vergangenen Monaten.Wie bereits vor einigen Tagen berichtet, ist Apple Pay zudem in einigen weiteren Ländern an den Start gegangen. So können fortan auch Nutzer in der Slowakei, in Portugal, in Griechenland sowie in Rumänien Apples Bezahldienst verwenden. Wie üblich bedarf es dazu aber einer Bank, die sich Apple Pay anschloss. Die Auswahl in besagten Ländern ist momentan noch ziemlich gering, bislang handelt es sich vorrangig um international agierende Online-Banken ohne Filialwesen (z.B. N26 oder Monese).