Apple Pay: Sparkassenkunden müssen sich möglicherweise noch ein Jahr gedulden

Das Sparkassen-Projekt „Diamond“

Tim Cook kündigte es schon Ende Juli an: Apple Pay wird 2018 in Deutschland starten. Doch obwohl sich das Jahr allmählich dem Ende zuneigt, gab es bislang keine weitere offizielle Apple-Ankündigung zum hiesigen Marktstart des Bezahldienstes. Nur einige Banken gaben schon Details bekannt. Wer auf die Einführung von Apple Pay wartet, muss sich entsprechend weiterhin gedulden.Unabhängig davon, ab wann genau der Dienst hierzulande verfügbar ist, können sich Sparkassenkunden aktuellen Gerüchte zufolge schon jetzt auf eine lange Wartezeit einrichten. Etwas besser sieht es dagegen bei DKB aus.Die Sparkasse soll momentan an dem Projekt „Diamond“ arbeiten, in dem es um die Implementierung von Apple Pay in das Angebot des Kreditinstituts geht. Da die IT-Dienstleister des Finanzsektors dem Bericht zufolge jedes Jahr zwei große Updates bereitstellen, kommen 2019 zwei Termine für den Start von Apple Pay bei der jeweiligen Bank infrage: April („Release 19.0“) oder November („Release 19.1“). Die Sparkasse visiert laut des aktuellen Gerüchts „Release 19.1“ für Apple Pay an – also November 2019. Damit müssten Kunden des Geldinstituts noch ein Jahr auf den Apple-Bezahldienst warten.Anders soll es dagegen bei der DKB sein. Die Deutsche Kreditbank plant Apple Pay für den „Release 19.0“ (April 2019), so der Bericht. Wie schon bei früheren Meldungen zu Apple Pay gilt auch hier zu beachten, dass es sich um kaum mehr als Gerüchte handelt. Welche deutsche Bank wann beim Bezahldienst des Unternehmens mitzieht, wird sich frühestens im Anschluss des offiziellen Deutschlandstarts von Apple Pay zeigen.