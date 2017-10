Apple Pay ab sofort in Dänemark, Finnland, Schweden und den Emiraten verfügbar

Seit heute können Apple-Kunden mit Dänemark, Finnland und Schweden in gleich drei weitere europäischen Ländern Kreditkarten für Apple Pay registrieren und damit das kontaktlose Zahlungsverfahren von Apple in den meisten Geschäften nutzen. Bereits zuvor verfügbar war Apple Pay in Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Russland, San Marino der Schweiz und dem Vatikan. Außerhalb Europas sind die Vereinigten Arabischen Emirate zur Liste der Länder mit Apple Pay hinzugekommen.Apple Pay ist weltweit damit in 22 Staaten und Regionen verfügbar. Die Zahl unterstützter Banken ist in Skandinavien noch überschaubar. Apple Pay lässt sich laut der Apple-Webseite nur bei Nordea (Dänemark, Finnland, Schweden), Jyske Bank (Dänemark) und st1 (Finnland, Schweden) freischalten.Wann Apple Pay in Deutschland und Österreich offiziell verfügbar sein wird, ist nach wie vor unklar. Technisch ist Deutschland bereits seit einigen Jahren für Apple Pay fit. Hinter vorgehaltener Hand heißt es, dass produktpolitische Gründe der hiesigen Kreditinstitute für die Verzögerungen bei der Einführung von Apple Pay verantwortlich sind.Wenig überraschend ist es daher, dass Ungeduldige schon seit einiger Zeit mit einem virtuellen Kreditkarten-Konto aus Frankreich hierzulande mittels Touch ID oder Apple Watch bargeldlos zahlen können. Hierfür ist lediglich die Registrierung in der Boon-App ( ) notwendig, was allerdings einige Tage in Anspruch nehmen kann. Wer mit einer bestehenden Kreditkarte Apple Pay nutzen will, muss sich dagegen gedulden.Weiterführende Links: