Apple Pay: Zahlen, Daten, Verbreitung

Bald auf 20 Märkten verfügbar

4.000 Kreditkartenanbieter unterstützen Apple Pay

Demo von Apple Pay Cash

Apple-Pay-Chefin Jennifer Bailey hat auf dem Money20/20-Event in Las Vegas einige Neuigkeiten zu Apples digitalem Zahlungsdienst verkündet und über dessen Zukunft gesprochen. Gleich vorweg: Deutsche Nutzer müssen auch drei Jahre nach der Präsentation von Apple Pay weiterhin auf eine Einführung hierzulande warten. Diesbezüglich vermeldete Bailey nichts Neues. Trotzdem gibt es interessante Informationen zur weltweiten Verbreitung und der Unterstützung seitens Kooperationspartnern.[banner]Apple Pay wird bis Ende Oktober weltweit auf 20 Märkten nutzbar sein, so Bailey . Dies umfasse etwa 70 Prozent des globalen Kartenzahlungsvolumens. Zu den neuen Ländern, in denen der Zahlungsservice bald verfügbar sein wird, gehören wahrscheinlich Schweden, Finnland und Dänemark. Apple hatte für die skandinavischen Staaten bereits zuvor einen Apple-Pay-Start noch für dieses Jahr angekündigt. Auch in Polen und den Niederlanden sollen die Vorbereitung für eine Apple-Pay-Einführung in der Endphase angelangt sein, sodass Deutschland bald von einer Vielzahl von Apple-Pay-unterstützenden Ländern umgeben sein dürfte.Apples Zahlungsdienst funktioniert inzwischen mit etwa 4.000 Kartenanbietern. Vor allem in den USA konnte Apple Pay laut Bailey bereits eine große Verbreitung erreichen. Den Angaben zufolge unterstützen 50 Prozent aller US-Einzelhändler Apples Pay-Service.Hinsichtlich mobiler Finanztransaktionen ist Apple Pay sogar auf 90 Prozent des weltweiten Marktes aktiv. Darüber hinaus sollen Ticketmaster-Kunden Veranstaltungstickets in naher Zukunft kontaktlos – etwa über die Wallet-App von iOS – erwerben können.Jennifer Bailey zeigte zudem eine Demo von Apple Pay Cash, das für iOS 11.1 erwartet wird. Der Cash-Service bietet eine Debitkarten-Funktion und ermöglicht den Geldaustausch zwischen mehreren Personen. Bailey bezeichnet das Cash-Zahlungsverfahren als schnellstmöglichen Weg, Geld von Freunden zu empfangen oder an diese zu senden. Apple Pay Cash wird voraussichtlich zunächst exklusiv in den USA starten.