Ende 2017 startete Apple Pay Cash in den USA – mit dem Zusatzdienst zu Apple Pay können sich Nutzer untereinander Geld mit einer einfachen Nachricht senden. Bisher steht der Dienst nur in den Vereinigten Staaten bereit – Apple hat derzeit noch keinerlei Aussage bezüglich einer internationalen Einführung getroffen.In der Nacht veröffentlichte Apple im eigenen YouTube-Kanal drei neue Werbevideos zu Apple Pay Cash. Alle drei Videos stehen unter dem Motto "They send, you spend" ("Sie schicken dir Geld, du gibst es aus") und stellen auf humoristische Art und Weise die Funktionsweise des Dienstes vor.Interessanterweise verzichtet Apple in den Werbevideos auf den Namen "Apple Pay Cash" – in den Videos nennt Apple die Funktion " Pay in Messages". Auf den Support-Seiten zu Apple Pay nutzt Apple nach wie vor den Namen "Apple Pay Cash", aber auf der US-Werbeseite sucht man den Ausdruck nun ebenfalls vergeblich.