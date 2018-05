Apple-Patente: Rundum-Displays und touch-empfindliche Gehäuserahmen

Mehrere Benutzeroberflächen für ein Gerät

Displayrahmen mit Touchfunktion

Apple verkleinerte den Displayrahmen beim iPhone X im Vergleich zu vorherigen Modellen bereits deutlich. In Zukunft möchte das Unternehmen einem Patent zufolge noch weiter gehen. Konkret geht es um ein nicht näher definiertes Gerät, das ein transparentes Gehäuse besitzt. Innerhalb des Gehäuses gibt es ein flexibles Rundum-Display, das Inhalte aller Art an jeder Gehäusestelle anzeigen kann.Das transparente Gehäusedesign mit integriertem Display soll laut Patent zwei Benutzeroberflächen bereitstellen. Eine UI ist für den größenflächigen zentralen Gehäusebereich bestimmt, eine alternative Variante ist dagegen für die Randbereiche optimiert.Dadurch könnten noch mehr Hardware-Buttons obsolet werden, da Apple möglicherweise UI-Elemente auf jedem auch noch so kleinen Gehäusebereich nutzen würde. Dass Apple vor solch radikalen Schritten nicht zurückschreckt, bewies das Unternehmen mit der Abschaffung des Homebutton beim iPhone X. Zudem hätten Drittanbieter flexiblere Optionen zum Platzieren eigener Menüs und Software-Buttons. Ein anderes Patent beschreibt ein iPad-artiges Gadget, das nach wie vor über eine gewisse Rahmenfläche neben dem eigentlichen Display verfügt. Das Besondere: Der Displayrahmen enthält Touchfunktionen, über die Anwender bestimmte Features des Geräts steuern können. Dazu zählen potenziell Funktionen wie Scrollen oder bestimmte Kontrollmechanismen wie etwa die Lautstärke.