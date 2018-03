Apple-Patent: Krümelgeschützte Tastatur

Die Krümelfalle - schick aber ein Schmutzmagnet Die Krümelfalle - schick aber ein Schmutzmagnet

Die Krümelfalle - so lautete eine häufig in Foren gehörte Bezeichnung des Apple Pro Keyboards. Oft blicken langjährige Mac-Anwender zwar mit leuchtenden Augen auf die Qualität der vor knapp zwei Jahrzehnten vorgestellten Tastatur zurück (schwarze Tasten, elegantes und durchscheinendes Gehäuse), allerdings brachte das Keyboard auch eine wesentliche Schwäche mit. Eigentlich waren es sogar zwei Schwächen, denn nicht nur schien das Pro Keyboard auf magische Weise sämtliche Krümel des gesamten Häuserblock anzuziehen, diese lagen zudem auch noch gut sichtbar im transparenten Gehäuse.Wer nicht regelmäßig eine komplette Tastaturreinigung durchführte, hatte bald eine unappetitliche Resteansammlung unterhalb der Finger gebunkert. Aktuelle Tastaturen werden besser gegen Verunreinigungen und Dreck geschützt, da dies nicht nur wenig ansehnlich ist, sondern auch die Tastenmechanik beschädigen kann. Zuckerkrümel gelten beispielsweise als besonders zerstörerisch. Jetzt wurde ein neuer Patentantrag von Apple bekannt, in dem beschrieben steht, wie sich Tastaturen fast komplett gegen Staub und Schmutz schützen lassen.Apple beschreibt darin ein System aus Dichtungsringen, Membranen, winzigen Bürsten und Abschrägungen rund um die einzelnen Tasten. Apple möchte damit verhindern, dass Schmutzpartikel überhaupt einen Weg bis zur eigentlichen Tastenmechanik finden können. Der sichtbare Bereich der Tastatur lässt sich immerhin einfach reinigen - hat es ein Krümel allerdings erst einmal ins Innere geschafft, so bliebe nur noch komplettes Zerlegen der Tastatur.Auch bei den aktuellen Tastaturen, wie sie beispielsweise im MacBook Pro sowie MacBook zum Einsatz kommen, hat Apple noch mit der Krümelproblematik zu kämpfen. Nutzerrückmeldungen zufolge waren Krümel auch selten zuvor so lautstark, wie nach dem Einzug in die momentan verbauten Keyboards. Ob die vorgestellte Technologie in der nächsten Tastatur-Generation Einzug hält, lässt sich wie immer schwer vorhersagen. Eingereicht wurde der Patentantrag mit Bezeichnung "Ingress prevention for keyboards" im September 2016 - also zeitgleich mit der Vorstellung des MacBook Pro mit Touch Bar.