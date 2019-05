Apple Park mit Lady Gaga feierlich eröffnet

Celebration mit Tribut an Steve Jobs

Lady Gaga widmet Steve Jobs Song

Gaga über Powell-Jobs: Freundlichkeit heilt die Welt

Million Reasons

Regenbögen überall

Apple feierte am vergangenen Freitag die offizielle Eröffnung des Hauptquartiers. Lady Gaga soll vor rund 15.000 Apple-Mitarbeitern gesungen haben, gemeinsam gedachten sie dem Unternehmens- und Quartier-Gründers Steve Jobs. Chef-Designer Jony Ive hatte im Vorfeld eigens eine Bühne zu Ehren des Events gestaltet.Der Konzern taufte die Veranstaltung schlicht „Celebration“ ( eng. Fest, Freudenfeier). Tim Cook tweetete: „Wir kamen heute in dem Haus zusammen, das du dir für uns erdacht hast und feierten deinen Geist.” Er schloss die Kurznachricht mit den Worten: „Wir lieben dich, Steve“. Auf dem dazugehörigen Bild sieht man die Bühne samt großer Leinwände, auf denen Tim Cook gestikulierend zum Publikum spricht.Pop-Ikone Lady Gaga gab zum feierlichen Anlass ein fast einstündiges Konzert inmitten des Rings – eine Kurzfassung ihrer Show „Enigma“. Zwischenrein rief sie zu einer Schweigeminute auf. „Ich denke, es braucht ein wahres Genie wie Steve Jobs, um so viele Leute zum Reden und Kommunizieren zu bringen und uns sprachlos zu machen,“ so Gaga. Sie dankte zudem Beats-One-Moderator Zane Lowe mit den Worten: „Er hat mich immer wirklich ermutigt, alles zu tun, was immer ich verdammt nochmal will.“Auch an die Witwe des Apple-Gründers wandte sich die Sängerin mit einigen Worten. „Laurene, du tust mit dem Emerson Collective so viel für die Welt und es gibt noch so viel mehr, das du tust.“ Gaga stellte dabei heraus, dass Freundlichkeit die Welt heile: „Wenn du Menschen hilfst, bist du freundlich. Das ist das Wichtigste im Universum, Freundlichkeit. Das ist es, was die ganze Welt heilt.“ Sie forderte Apple auf, sich für ein „Be Kind“-Emoji einzusetzen. Anschließend widmete Lady Gaga den SongLaurene Powell-Jobs und ihrem verstorbenen Gatten.Nachdem letzte Woche schon ausführlich über die Regenbogenbühne berichtet wurde, nahmen die Organisatoren diese Symbolik immer wieder auf. So soll das Design auf verschiedene Bereiche des 260.000 Quadratmeter-Areals ausgedehnt worden sind. Treppen, aber auch Kleinigkeiten wie Kaffeetassen erhielten von dem Veranstaltungsteam das Bildzeichen. Das Design-Team des Konzerns wählte dieses Gestaltungselement, um auf das erste Apple-Logo zurückzuverweisen. Es war ebenfalls in Regenbogenfarben angelegt.