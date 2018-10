Apple Park: Neue Retro-Shirts exklusiv im Besucherzentrum verfügbar

Erinnerungen an den ersten Macintosh



Apples neues Hauptquartier bietet im Visitor Center exklusive Merchandising-Produkte, die das Unternehmen nur im Apple Park verkauft. Viele der Mützen, T-Shirts und anderen Souvenirs sind weder in anderen Apple Stores noch im Online-Shop erhältlich. Beim Design der neuen T-Shirt-Kollektion fallen Apple-Kennern einige Anleihen an Apples Marketing-Ästhetik der 1980er Jahre auf.Wer den Besucherbereich des Apple Park betritt, sieht unter anderem eine reichhaltige Auswahl an T-Shirts. Kunden können zwischen acht verschiedenen Motiven auf schwarzem oder weißem Stoff wählen. Während der Aufdruck „Apple Park California 95014“ und die Park-Logos in Weiß sowie bunt an das neue Hauptquartier erinnern, wagt Apple bei anderen T-Shirt-Designs den Sprung in die Vergangenheit.Die Aufschrift „hello“ und die Farben der Buchstaben etwa erinnern an die Präsentation des ersten Macintoshs im Jahr 1984. Auch das bunte Apple-Logo mit Regenbogenstreifen könnte Apples Designmustern aus den 1980er Jahren entsprungen sein. Frühere Kataloge des Unternehmens boten ähnliche Kleidungsstücke zum Verkauf an. Zudem gibt es T-Shirts mit dem Aufdruck „Apple“, die die frühere und mit dem ersten Macintosh eingeführte Firmenschrift Apple Garamond verwenden.