Apple Online Store: Finanzierung in UK abgeschafft, in Deutschland 0% Zinsen

Finanzierung zu 0% in Deutschland noch bis Ende Mai möglich

Apple hat in seinem britischen Online-Store zwei Finanzierungsoptionen herausgenommen. Während es zuvor noch möglich war, per PayPal Credit oder über Barclays Produkte in Raten zu kaufen, gilt das nur noch in zwei Ausnahmefällen. Über das iPhone Upgrade Programm können Kunden weiterhin ihr Smartphone mit monatlichen Teilbeträgen erwerben. Wer im Store für den Bildungssektor einkauft, ebenfalls. Es gibt zu der Maßnahme keine offizielle Stellungnahme seitens Apple, sodass über die Gründe nur spekuliert werden kann. Da Apple die Finanzierung des iPhone-Programmes in Partnerschaft mit Barclays abwickelt, sind wohl nicht die Anbieter Grund für das Ende der Zahloption. Auch in den USA läuft der Ratenkauf über das Londoner Bankhaus.Gegen eine generelle Finanzierungsaversion Apples spricht neben der weiterhin möglichen Ratenkaufoption in den USA auch, dass der Konzern in Deutschland gerade ein neues Ratenkauf-Programm aufgelegt hat. Seit dem 10. April können Kunden im Apple Online Store zu 0 Prozent effektiven Jahreszins Produkte abzahlen. Während der Mindestbestellwert bei 249 Euro liegt, beträgt der Finanzierungszeitraum fix 12 Monate. Wer länger finanzieren will, zahlt effektiv einen jährlichen Aufpreis von 5,99 Prozent. Die angegebenen Werte seien Schätzwerte, teilt ein Hinweis auf der Seite mit; vermutlich können die Zinsen bei Antragsstellung aufgrund der Bonitätseinstufung noch steigen. Das Angebot ist bis zum 31. Mai gültig und wird von der CreditPlus Bank abgewickelt.