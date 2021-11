Apple One Premium für manche Nutzer bereits verfügbar

Apple One Premium: Fünf Dienste im Bundle

Seit Apple immer mehr hauseigene Dienste anbietet, ist die Lage etwas unübersichtlich geworden: Für Musikstreaming hält Cupertino Apple Music bereit, wer Videospielen nicht abgeneigt ist, wird bei Apple Arcade fündig. Eine breite Auswahl an Serien und Filmen findet sich bei Apple TV+ und Fitness+ soll künftig so manchem Nutzer den Weg zum Fitnessstudio ersparen. Wer Interesse an mehreren dieser Services verzeichnet, muss recht tief in die Tasche greifen – oder ein Abonnement von Apple One in Betracht ziehen: Hierbei werden verschiedene Dienste zu einem Bundle geschnürt und mit zusätzlichem iCloud-Speicher versehen. Bislang standen hierzulande lediglich zwei Tarifstufen zur Verfügung – nun berichten einige Nutzer davon, dass Apple One Premium ebenfalls zur Auswahl steht.Grundsätzlich sollte der Startschuss für das neue Premium-Modell von Apple One Premium am 3. November fallen. Nun berichten einige Nutzer, darunter auch in unserem Forum , dass sie das umfangreichste Bundle bereits buchen können. Dieses lässt sich über die Familienfreigabe mit bis zu fünf Personen teilen und bietet Zugriff auf insgesamt fünf Dienste:Dank iCloud+ stehen Abonnenten von Apple One Premium auch einige Datenschutz-Features zur Verfügung, die iOS 15 und macOS Monterey mit sich bringen: So können Nutzer das iCloud-Privat-Relay aktivieren oder Wegwerf-E-Mail-Adressen erstellen. Fitness+ ist vor allem für Besitzer einer Apple Watch interessant – der Dienst bietet geführte Sessions auf Englisch mit deutschen Untertiteln an, lässt sich aber momentan nicht aufrufen. Das sollte sich aber morgen ändern.Ersten Rückmeldungen zufolge steht das Premium-Modell bislang nur für jene Nutzer zur Auswahl, die bereits über ein Abonnement der unteren Tarifstufen verfügen. Alle anderen müssen sich aber lediglich bis zum 3. November gedulden. Das neue Dienste-Paket kostet 28,95 Euro monatlich – und ist damit um einiges preiswerter, als die Services separat zu buchen: Für den zusätzlichen iCloud-Speicher, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ sowie die Familienmitgliedschaft bei Apple Music werden nämlich insgesamt 44,95 Euro pro Monat fällig.