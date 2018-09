Apple News bringt mehr Traffic für viele Publisher, aber quasi keine Einnahmen

Die nachfolgenden Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Apple könnte hohen Umsatz über Netflix verlieren

Apple entfernt 25.000 Glücksspiel-Apps aus dem chinesischen App Store

Apple: Keine Kundendaten durch Hack von australischem Schüler kompromittiert

Apple Music: Neue Klassik-Sektion mit Opern in voller Länge

Tim Cook über Apple Music: Menschliche Kuratoren sind der Schlüssel, nicht "bits and bytes"