Apple News: Warum der Kampf gegen Falschmeldungen so wichtig ist

Faktentreues und vielfältiges News-Angebot

Tim Cook als treibende Kraft hinter Apple News

Apple News ist bislang zwar nur in Großbritannien, Australien und den USA verfügbar, doch das Unternehmen verfolgt einem Bericht zufolge ambitionierte Ziele mit der von Redakteuren kuratierten Nachrichten-Sammlung. Der Sydney Morning Herald hat mit Apples News-Team gesprochen und dabei in Erfahrung gebracht, was Apple dazu motiviert, eine Nachrichten-App auf die Beine zu stellen. Dazu zählt der Kampf gegen Falschmeldungen und einseitige Berichterstattung.Apples App-Chef Roger Rosner erklärt gegenüber dem Sydney Morning Herald, warum das Unternehmen auf eine eigene News-Anwendung für iPhone und iPad setzt. Das Lesen journalistischer Beiträge sei demnach besonders wichtig für viele Nutzer. Laut Rosner war das Leseerlebnis auf Mobilgeräten zum Zeitpunkt der Einführung von Apple News (2015) nicht besonders gut, da viele Websites die Darstellung von Inhalten auf Smartphones vernachlässigten. Zudem seien die verfügbaren Nachrichten-Apps „schrecklich“ gewesen. Mit Apple News wolle das Unternehmen nach wie vor eine qualitativ hochwertige Alternative bieten.Apple achtet dabei besonders darauf, dass der Dienst keine Fehlinformationen veröffentlicht: „Falschmeldungen können sich sehr schnell ausbreiten. Wir sind stolz darauf, so etwas nicht zuzulassen“, so News-Chefredakteurin Lauren Kern. Apple müsse daher auch nicht unbedingt den schnellsten Nachrichtendienst bieten. Stattdessen lege Apple mehr Wert darauf, Artikel genau auf Faktentreue hin zu prüfen. Im Zuge dessen gehe es dem Unternehmen auch darum, Berichte aus verschiedenen politischen Richtungen bereitzustellen, um einseitige Inhalte zu vermeiden: „Viele Menschen mögen es zwar, bei Nachrichteninhalten in ihrer eigenen Filterblase zu bleiben – wir wollen dieses Nutzungsverhalten aber nicht fördern.“Roger Rosner zufolge hat sich Apple-Chef Tim Cook von Anfang an sehr für die News-App eingesetzt, da er journalistische Beiträge als wichtigen Wert für die Gesellschaft ansehe. Angesichts der grassierenden Falschmeldungen in sozialen Netzwerken wie Facebook habe Cook es für nötig empfunden, eine Plattform für seriöse Inhalte bereitzustellen. Der Apple-CEO wolle dem Journalismus so dabei helfen, sich gegen Desinformationen zu behaupten und in der Nutzergunst wieder aufzublühen.