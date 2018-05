Apple News: Mit exklusiven Videos gegen die Konkurrenz

Future History: 1968

Apple schließt Verträge mit Verlagen über Exklusivinhalte

Apples weiterhin nicht in Deutschland erhältliche News-App soll durch exklusive Videoinhalten attraktiver für Nutzer werden. Um Konkurrenzangebote von Marktgrößen wie Facebook, Google und Twitter auszustechen, strahlt Apple Videos ausgewählter Verlage schon vor der allgemeinen Verfügbarkeit aus.Den Anfang machte die Dokuserievon BuzzFeed News. Die einzelnen Episoden sind zunächst nur in Apple News zu sehen und erscheinen dann eine Woche später auch auf anderen Plattformen wie YouTube. Damit wählt das Unternehmen aus Cupertino eine ähnliche Strategie wie bei Apple Music, das auch Exklusiv-Inhalte bietet.Roxanne Emadi von BuzzFeed bestätigte die Zahlungen von Apple für exklusive Erstausstrahlungen. Zudem erhalte BuzzFeed einen Anteil der mit den Clips erwirtschafteten Werbeeinnahmen. Emadi zufolge konzentriert sich BuzzFeed auf „tiefgründige und einzigartige Videos“, die mehr sind als die üblichen Social- und News-Feed-Clips. Apple sei genau der richtige Partner dafür.Das Unternehmen promotetein der Videogalerie und erwähnte die Episoden außerdem in Push-Benachrichtigungen. Alle drei Episoden der Doku-Serie erreichten auf Apple News innerhalb der ersten Woche laut Emadi mehrere hunderttausend Nutzeransichten. Zum Vergleich: Seitdem die Folgen seit dem 28. April auch via YouTube, Facebook und Twitter verfügbar sind, erzielten die drei Videos auf allen drei Plattformen zusammen 110.000 Nutzerzugriffe.