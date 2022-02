Apple Music startet "Replay 2022" für persönlichen Jahresrückblick

"Replay 2022" steht ab sofort zur Verfügung



Quelle: MacRumors

Web-Version von Apple Music ist etwas informativer

Jahresrückblicke stehen üblicherweise erst im November oder Dezember auf dem Programm. Apple bietet im hauseigenen Musikstreamingdienst allerdings seit 2019 eine Retrospektive der besonderen Art an. Die als "Replay" bezeichnete automatische Wiedergabeliste passt sich im Verlauf eines Jahres immer wieder an und enthält daher stets die vom jeweiligen Nutzer auf Apple Music am häufigsten gehörten Titel. Aktualisiert wird die Playlist einmal wöchentlich."Replay" erscheint seit drei Jahren jeweils Mitte Februar in der Musik-App auf iPhone, iPad und Mac. 2022 bildet da keine Ausnahme, denn ab sofort ist die automatische Wiedergabeliste, welche naturgemäß diesmal den Zusatz "22" trägt, im unteren Bereich der Sektion mit dem Titel "Jetzt hören" zu finden. Da die Playlist erst kürzlich hinzugefügt wurde, enthält sie allerdings bislang selbstverständlich ausschließlich Stücke, welche man im Lauf des vergangenen Jahres gehört hat. Je häufiger man Apple Music nutzt, desto aktueller und damit aussagekräftiger wird die maximal 100 Titel umfassende Liste. Bei der Playlist handelt es sich allerdings nicht um eine auf das aktuelle Jahr begrenzte Statistik. Diese wird vielmehr immer weiter fortgeschrieben und erlaubt somit einen Blick auf den eigenen Musikgeschmack im Wandel der Zeit, im Idealfall also seit 2019, dem Jahr der Einführung des Features."Replay 2022" steht nicht nur in der Musik-App auf iPhones, iPads und Macs zur Verfügung. Die wöchentlich aktualisierte Hitliste lässt sich ebenso wie alle Inhalte von Apple Music auch mithilfe eines Browsers in der Web-Version des Streamingdienstes nutzen. Dort ist die Statistik sogar etwas ausführlicher und somit informativer. Apple nennt beispielsweise zusätzlich die am häufigsten gehörten Künstler und Alben, außerdem sind detaillierte Angaben zur Nutzungsdauer verfügbar. Wie oft einzelne Titel abgespielt wurden, lässt sich ebenfalls in Erfahrung bringen. Nutzer von Apple Music können die von "Replay" automatisch fortgeschriebene Playlist in ihre persönliche Mediathek aufnehmen und sie somit schnell wiederfinden. Apple verlangt für den hauseigenen Musikstreamingdienst 9,99 Euro pro Monat, der erste Monat ist für neue Abonnenten kostenlos. Eine Kündigung ist jederzeit möglich, Mindestvertragslaufzeiten gibt es nicht.