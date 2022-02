Apple übernimmt AI Music: Dynamische Soundtracks mit Potenzial für Apple Music, Fitness+ und mehr

AI Music: Lizenzfreie Musik, die sich der Stimmung anpasst

Mehrere Anwendungsgebiete denkbar

Musik stellt schon seit geraumer Zeit eine wichtige Einnahmequelle für Apple dar: Lange Zeit betraf das vor allem den Verkauf von Sogs und Alben über iTunes, mittlerweile bietet Cupertino mit Apple Music einen Streamingdienst, welcher es dank eines breit aufgestellten Katalogs und vielen wichtigen Funktionen wie 3D-Audio und Lossless-Übertragung durchaus mit der Konkurrenz aufnehmen kann. Möglicherweise folgt bald eine gesonderte App für klassische Musik (siehe hier ). Das Unternehmen feilt fortlaufend an Apple Music und stellt beispielsweise über 250 Wiedergabelisten bereit, um ein breites Spektrum an Gefühlen und Stimmungen abzudecken. Mit der soeben erfolgten Übernahme eines Start-ups namens AI Music könnte Cupertino noch einen Schritt weiter gehen.Dass Apple wenige Berührungsängste dabei hat, sich Start-ups und damit einhergehend neues Know-how und Technologien anzueignen, ist hinlänglich bekannt. So soll der kalifornische Konzern etwa 400 Millionen US-Dollar für den Kauf von Shazam bezahlt haben – mittlerweile ist die Musikerkennung über den Dienst tiefer mit iOS verzahnt. Nun berichtet Bloomberg von einer weiteren Übernahme: Das 2016 in London gegründete Unternehmen AI Music entwickelte eine „Infinite Music Engine“, welche mithilfe künstlicher Intelligenz lizenzfreie Soundtracks erstellen kann. Die Musik sei in der Lage, sich in Echtzeit an die Tätigkeiten des Nutzers und sogar dessen Herzschlag anzupassen – und so zum Beispiel auf die Stimmung des Anwenders adäquat zu reagieren.Laut AI Music richte sich das Angebot unter anderem an Kreativagenturen und Vermarkter. Die Internetseite des Unternehmens ist bereits nicht mehr abrufbar; Apple lehnt zudem eine Stellungnahme ab. Mit etwas Fantasie sind einige Einsatzgebiete für die Technologie denkbar: Neben der simplen Einbindung in Apple Music könnten auch Fitness+ oder Rückblenden in der Fotos-Anwendung von einem dynamisch generierten Klangteppich profitieren. Wie viel Apple der Kauf von AI Music kostete, ist nicht bekannt.