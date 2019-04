Apple Music für Android: Vorbereitungen für Chromecast-Unterstützung?

Apple Music auf Chromecast?

Apple Music ist einer der wenigen Dienste, die der iPhone-Hersteller auch auf Android-Smartphones zur Verfügung stellt. Offenbar ist auch die Unterstützung von Googles Streamingsticks namens Chromecast geplant. Hinweise darauf wurden jetzt im Quellcode der App entdeckt.Die Unterstützung von Chromecast würde es Abonnenten von Apples Audiostraming-Service ermöglichen, ihre Musik auch auf Fernsehgeräten oder Googles smarten Lautsprechern abzuspielen. Eine Analyse der neuesten Version von Apple Music für Android, die 9to5Google vorgenommen hat, förderte einige Informationen zutage, die stark darauf hindeuten, dass Apple genau das vorhat. Version 2.8.2, die am 29. März veröffentlicht wurde, enthält vier Zeilen, die unmittelbar mit Chromecast in Verbindung zu bringen sind.Unter anderem werden im Sourcecode zwei App-IDs definiert. Diese Kennungen vergibt der Suchmaschinenkonzern für jede Anwendung, in der Google Cast zum Einsatz kommt. Dass Apple Music zwei dieser Registriernummern aufweist, sei allerdings ungewöhnlich, so die Experten von 9to5Google. In aller Regel hat eine App lediglich eine eindeutige Kennung.Durch die Unterstützung des proprietären Streamingprotokolls "Google Cast" würde Apple Music auf einer Vielzahl zusätzlicher Geräte genutzt werden können. Die Technik wird nämlich nicht nur von den Chromecast-Pucks genutzt, sondern kommt auch in den smarten Lautsprechern und Displays des Suchmaschinen-Giganten und weiterer Hersteller zum Einsatz. Etliche Fernsehgeräte, insbesondere Modelle mit dem Betriebssystem Android-TV, unterstützen darüber hinaus Google Cast nativ.Bislang wurde die Chromecast-Unterstützung in Apple Music für Android noch nicht aktiviert. Offensichtlich müssen die App-Entwickler in Cupertino noch ein wenig an dem Feature arbeiten. Wann die Funktion freigegeben wird, ist derzeit nicht bekannt; in den Release Notes zur aktuellen Version 2.8.2 finden sich noch keine Hinweise auf eine anstehende Erweiterung der Streamingmöglichkeiten. Denkbar ist allerdings, dass der iPhone-Hersteller die Chromecast-Unterstützung auch in die iOS-App von Apple Music integrieren möchte und das Feature gleichzeitig für beide Systeme freigeben will.