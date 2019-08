Apple Music auch in Deutschland wohl in Kürze auf Amazon Echo verfügbar

"Alexa, spiel Apple Music!"

Aktivierung in der Alexa-App

Ankündigung bereits 2018

Amazon hat ein Update der Alexa-App veröffentlicht, das in Zusammenhang mit der Freigabe von Apple Music auf Echo-Geräten in Deutschland stehen könnte. Apple selbst bewirbt die Integration des hauseigenen Musikstreamingdienstes in die smarten Lautsprecher bereits, er taucht aktuell allerdings offenbar noch nicht bei allen Nutzern auf. Das dürfte sich jedoch in Kürze ändern.Bislang standen deutschen Besitzern eines der vom Onlinehändler angebotenen smarten Lautsprecher lediglich dessen hauseigener Streamingdienst Amazon Music sowie Spotify und Deezer zur Verfügung. Mit Apple Music kommt nun auch hierzulande ein weiteres Angebot hinzu. Mit dem Sprachbefehl "Alexa, spiel Apple Music" stehen dann auch Echo-Nutzern daher die mehr als 50 Millionen Songs zur Verfügung, welche der iPhone-Konzern im Portfolio hat.Hinzugefügt und aktiviert wird Apple Music in der Alexa App unter "Einstellungen""Musik". Nach der Eingabe der Apple ID und des entsprechenden Passworts steht Apples Streamingdienst auf allen Echo-Geräten zur Verfügung, die mit dem Amazon-Benutzerkonto verknüpft sind. Ein erster Test von MacTechNews ergab allerdings, dass Apple Music in Deutschland aktuell zumindest noch nicht allen Echo-Nutzern angeboten wird; in unserer frisch aktualisierten Alexa-App jedenfalls tauchte der Streamingdienst noch nicht in der Liste der angebotenen Musikservices auf. Entweder erfolgt also die Freigabe nach und nach, oder die Ankündigung greift der tatsächlichen Aktivierung vor.Apple und Amazon hatten bereits im vergangenen Jahr angekündigt, dass Apple Music auf die smarten Lautsprecher namens Echo kommen würde. In den USA erfolgte die Freigabe im Dezember 2018, wenig später folgten das Vereinigte Königreich, Irland, Australien, Neuseeland und Japan. Hierzulande mussten hingegen zahlreiche Abonnenten von Apple Music, die Echo-Lautsprecher besitzen, bislang ungeduldig auf die Unterstützung warten. Jetzt könnte es also bald soweit sein.