Apple Music: Neue Klassik-Sektion mit Opern in voller Länge

Die Deutsche Grammophon ist seit ihrer Gründung 1898 durch Emil Berliner, den Miterfinder des Grammophons und der Schallplatte, die Heimat vieler bedeutender Musiker. Über viele Jahrzehnte verkörperte Herbert von Karajan den Stil und die Eleganz des „gelben Labels“.

Heute führen Andris Nelsons und Yannick Nézet-Séguin die Riege der Dirigenten an. Unter den Pianisten reiht sich unter anderem Daniil Trifonov in die Tradition von Wilhelm Kempff und Maurizio Pollini ein … und nicht zu vergessen Ausnahmekünstler wie Anne- Sophie Mutter und Anna Netrebko. Unsere Playlists, Alben und Videos enthalten großartige Aufnahmen dieser Stars der Klassik, die zum Genießen einladen.

Apple hat am Wochenende eine neue Sektion in der Entdecken-Kategorie hinzugefügt, welche vom klassischen Musiklabel "Deutsche Grammophon Gesellschaft" kuratiert wird. Die Deutsche Grammophon Gesellschaft wurde 1898 gegründet und ist das älteste Plattenlabel der Welt.In der neuen Sektion finden sich neben diversen Klassik-Playlists von Bach, Mozart und Beethoven auch Opern in voller Länge und sechs kuratiert Radio-Sender. Drei Opern stehen in voller Länge mit Video und Ton zur Verfügung, unter anderem Romeo und Julia des Komponisten Charles François Gounod, aufgeführt in Salzburg im Jahr 2008. Nutzer können entweder einzelne Teile oder die Oper als Ganzes abspielen.Zur neuen Sektion schreibt Apple in der Vorstellung: