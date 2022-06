Apple Music Lossless im Auto: Tesla denkt über AirPlay-Support für Fahrzeuge nach

Tesla unterstützt CarPlay nach wie vor nicht

Elon Musk schließt Support für AirPlay nicht aus

Apple müsste Tesla eine Lizenz erteilen

Musikbegleitung während der Fahrt gehört seit der Erfindung des Autoradios vor rund 100 Jahren zum Alltag von Fahrern und Passagieren. Mussten die Geräte früher stets extra in dafür vorgesehene Schächte eingebaut werden, sind sie heutzutage integraler Bestandteil des serienmäßigen Infotainments. Zudem lassen sich Songs und Alben schon seit Langem mithilfe von Datenträgern, MP3-Playern und Smartphones auf den Audio-Anlagen von Fahrzeugen wiedergeben, auch Streamingdienste können mittlerweile auf Reisen genutzt werden. Viele Autos sind darüber hinaus mit hochwertigen Soundsystemen ausgestattet.Einer der Hersteller, die besonders großen Wert auf die Klangqualität in ihren Fahrzeugen legen, ist Tesla. Die Audio-Systeme der Elektroautos des Unternehmens gelten als hochwertig und erfüllen zahlreichen Test- und Erfahrungsberichten zufolge selbst höchste Ansprüche. In den Augen vieler Kunden gibt es allerdings einen großen Nachteil: Wegen der fehlenden Unterstützung von Apple CarPlay lässt sich unter anderem Apple Music ausschließlich über einen Umweg nutzen, und zwar mithilfe von Bluetooth. Dieser Funkstandard bietet jedoch nur eine eingeschränkte Sound-Qualität. Das macht sich naturgemäß insbesondere bei den in Apples Musikstreamingdienst verfügbaren Lossless-Inhalten negativ bemerkbar.CarPlay-Support wird es aller Wahrscheinlichkeit nach in Tesla-Modellen auch künftig nicht geben. Die Unterstützung von verlustfrei komprimierten Inhalten, etwa aus Apple Music, könnte allerdings in nicht allzu ferner Zeit in die Fahrzeuge Einzug halten. Ein Twitter-Nutzer und Tesla-Besitzer namens ShibaDoge bat nämlich in einem Tweet darum, die Fahrzeuge mit AirPlay auszustatten. Apples Technologie ist bekanntlich in der Lage, Lossless Audio an kompatible Endgeräte zu übertragen. Die erforderliche Hardware, hieß es in der Anfrage, sei schließlich in den Autos bereits vorhanden. Kurze Zeit später meldete sich Tesla-Chef Elon Musk persönlich zu Wort. Er werde den Vorschlag und andere mögliche Verbesserungen mit der Audio-Abteilung besprechen, schrieb er in seiner Antwort.Technisch lässt sich AirPlay 2 in Tesla-Fahrzeugen zweifellos umsetzen, da diese serienmäßig mit WLAN ausgestattet sind und Apples Übertragungsverfahren auf dieser Funktechnologie basiert. Der E-Auto-Hersteller könnte das Feature zudem per Over-the-Air-Update zur Verfügung stellen. Ob es in absehbarer Zeit dazu kommt, bleibt allerdings abzuwarten. Apple hätte nämlich ein entscheidendes Wörtchen mitzureden: Das kalifornische Unternehmen müsste Tesla eine Lizenz für die Nutzung von AirPlay 2 erteilen. Ob man in Cupertino dazu bereit ist, lässt sich derzeit nicht einschätzen.