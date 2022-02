App Store für E-Autos: Tesla plant angeblich eigenen In-Car-Softwareladen

Tesla bereitet App Store für Autos angeblich schon vor

Elon Musk: Tesla ist Software- und Hardwarehersteller

Android Automotive hat bereits einen App Store

Der iOS App Store und – in geringerem Maße - der Google Play Store stehen bekanntlich in einigen Weltregionen unter Beschuss durch Gesetzgeber, Wettbewerbshüter und Verbraucherschützer. Apple und der Suchmaschinenkonzern sind aber nicht die einzigen Unternehmen, welche auf dieses Geschäftsmodell setzen. Konsolenhersteller wie Microsoft und Sony und Softwareanbieter wie Epic Games stellen ebenfalls digitale Softwareläden zur Verfügung. Demnächst könnte diese Vertriebsform auch verstärkt in Autos Einzug halten.Tesla plant nämlich möglicherweise einen eigenen App Store, der in den hauseigenen Fahrzeugen zur Verfügung stehen soll. Das berichtet die auf Elektromobilität spezialisierte australische Webseite The Driven. Besitzer von Fahrzeugen des US-amerikanischen Herstellers könnten dann Anwendungen erwerben, welche im Infotainment-System des Autos ausgeführt werden und speziell auf dieses zugeschnitten sind. Vorbild dafür seien der iOS App Store und der Google Play Store für iPhones und iPads beziehungsweise Android-Smartphones und -Tablets. Erste Vorbereitungen für einen eigenen App Store hat Tesla angeblich bereits getroffen: Die aktuelle Softwareversion 11 der Fahrzeuge, die im Dezember freigegeben wurde, verfügt über eine konfigurierbare Symbolleiste am unteren Rand des Touchscreens. Einige Beobachter werten das laut The Driven als Hinweis auf einen digitalen Softwareladen.Nahrung erhielten derlei Spekulationen zudem vor Kurzem durch einen Tweet von Elon Musk. Tesla sei gleichermaßen Softwareunternehmen wie Hardwarehersteller, schrieb der CEO des E-Auto-Bauers. Ein nach eigenen Angaben gut informierter Tesla-Investor namens Sawyer Merritt postete darüber hinaus auf dem Kurznachrichtendienst das Video der Präsentation des iOS App Stores durch Steve Jobs im Jahr 2008. Dieses versah er mit dem Kommentar: "Gerüchte besagen, dass es Ähnliches bald für ein Etwas mit vier Rädern geben wird, das mit T anfängt." Laut The Driven könnte der Tesla App Store an den Start gehen, wenn der Fahrzeughersteller mit der Auslieferung des vor gut zwei Jahren angekündigten Pick-ups namens Cybertruck beginnt, also frühestens Ende 2022 oder Anfang 2023.Sollten sich die Berichte und Gerüchte bewahrheiten, wäre Tesla allerdings nicht der erste Hersteller, in dessen Autos ein App Store zur Verfügung steht. Volvo und Polestar liefern bereits Modelle mit dem Fahrzeugbetriebssystem Android Automotive aus, in dem ein digitaler Softwareladen enthalten ist. Renault setzt beim neuen Mégane E-Tech ebenfalls auf Googles System, entsprechende Ankündigungen gibt es zudem unter anderem von Ford, General Motors, Honda und der Opel-Mutter Stellantis. Gegen die angeblichen App-Store-Pläne von Tesla spricht allerdings möglicherweise, dass Elon Musk zu den Unterstützern von Epic Games im Rechtsstreit mit Apple gehört.