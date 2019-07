Apple Music: Kostenlose Phase bald wohl deutlich kürzer

Apple wirbt schon nur noch mit einem Monat



Apples neues Werbematerial Apples neues Werbematerial

Wer sich noch nicht sicher ist, ob Apple Music den eigenen Ansprüchen genügt, kann eine dreimonatige Testphase in Anspruch nehmen. Als Apple das Angebot vor rund drei Jahren eingeführt hatte, handelte es sich um einen unüblichen langen Zeitraum, denn bei der Konkurrenz gab es meist nur einen einzigen Monat. Inzwischen lassen sich zwar auch bei anderen Anbietern Aktionen finden, die längeren kostenlosen Zugriff auf das Portfolio zulassen, pauschal drei Monate lang testen zu können ist dennoch weiterhin sehr viel. Allerdings gibt es inzwischen Hinweise darauf, dass Apple die Probephase deutlich verkürzen wird und noch in diesem Jahr auf marktübliche Dauer umstellt.So begann Apple beispielsweise damit, bestimmtes Marketingmaterial umzustellen. Dort ist fortan die Rede von "Millions of songs. One month on us.", während zuvor besagte drei Monate angepriesen wurden. Im Store selbst begrüßt Apple Music hingegen weiterhin Neukunden mit der alten Dauer der Testphase. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass dies nicht mehr lange so der Fall sein wird. Auch auf den iTunes-Webseiten hat Apple nämlich bereits mit der Umstellung begonnen, einen statt drei Monate zu versprechen. Eine offizielle Ankündigung gibt es indes noch nicht. Aus diesem Grund bleibt derzeit unbekannt, ob die Verkürzung nur für einzelne Märkte oder weltweit angedacht ist.Apples Marktstrategen sind offensichtlich zur Erkenntnis gekommen, nicht mit der Dauer des kostenlosen Testzeitraums, sondern mit Funktionalität und Angebot Kunden gewinnen zu können. Wer nach einem Monat nicht überzeugt ist, ändert seine Meinung zum Dienst kaum im zweiten und dritten Monat. Während der Testphase erhalten Künstler dieselbe Vergütung wie bei normalen Abos – mit dem Unterschied, dass die Zahlungen von Apple geleistet werden. In den Anfangstagen von Apple Music sollten Künstler hingegen komplett auf Beiträge verzichten – eine Politik, die Apple dann aber nach großem Protest korrigierte (siehe ).