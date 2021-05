Apple Music: Große Ankündigung in Kürze – Android-Version nennt schon Details

Apple Music springt auf den Lossless-Zug auf



Apples Ankündigung Apples Ankündigung

Apple Music für Android verrät alles

Viel Speicherplatz erforderlich

Ankündigung wohl sehr bald

Wenn Apple Neuerungen verspricht, kann man sich normalerweise auf spannende Vorstellungen verlassen. Als Apple vor rund 11 Jahren einen "Tag, den man nie vergessen werde" ankündigte und damit die Wellen hochschlagen ließ, folgte für viele die Ernüchterung. Weder gab es neue Hardware, noch bot der iTunes Music Store fortan Streaming – stattdessen hatte Apple lediglich das Angebot um alle Titel der Beatles erweitert . Auch heutzutage wird diese Episode noch häufig zitiert, sobald Apple wichtige Ansagen für den Musikbereich vorbereitet. Dies ist nun erneut der Fall, in Apple Music verspricht das Unternehmen, Musik werde sich bald für immer verändern.Wer die Meldungen der vergangenen Wochen verfolgt hat, dürfte bereits eine Vorahnung haben, um welches Thema sich jene Ankündigung wohl dreht. Gleich an zwei Stellen verriet Apple nämlich, was sich bei Apple Music bald verändern wird. Schon in der ersten Betaversion von iOS 14.6 tauchten Hinweise auf ein neues HiFi-Angebot in Apple Music auf. Damit bestätigte Apple, ebenfalls an Streaming mit höheren Bitraten und somit besserer Qualität zu arbeiten.Noch eindeutiger wird die Sache jedoch, nimmt man die Android-Version von Apple Music genauer unter die Lupe. Dort sind schon diverse Warnungen und Beschreibungen hinterlegt, welche keinen Zweifel mehr an Apples Plänen lassen. Explizit die Rede ist von "Lossless Audio", das jedes Detail der Originaldatei erhalte – allerdings auch wesentlich mehr Datenvolumen erfordere. Außerdem wachse der Speicherbedarf, sofern Nutzer die Titel lokal ablegen wollen.Während 10 GB normalerweise für rund 3000 Songs ausreichen, seien es nur 1000 für "Lossless" und 200 für "Hi-res Lossless". Ein dreiminütiger Titel erfordere bei 24-bit/48 kHz bereits 36 MB an Speicherplatz, wohingegen es mit 24-bit/192 kHz sogar 145 MB seien – wesentlich mehr als jene 6 MB, die man ansonsten für die regulären 256 kbps einplanen müsse. Nicht das komplette Angebot sei jedoch in allen Qualitätsstufen verfügbar.Angesichts dieser Entdeckungen sowie Apples Ankündigung auf Apple Music gibt es keinen Zweifel mehr, worum es sich bei der Ankündigung handelt. Das von Anfang an hohe Tempo der Betaphase legt zudem nahe, nicht mehr lange warten zu müssen – die Vorstellung dürfte in Kürze erfolgen und nicht erst zur WWDC im Juni stattfinden. Erst vor wenigen Tagen hieß es, Apple wolle zudem die dritte Generation der AirPods vorstellen, im Gespräch war Dienstag dieser Woche.