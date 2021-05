Kurz: „Lossless“-Logo bei Apple Music aufgetaucht +++ Neuerungen bei Instagram und Twitter im Anmarsch

Neue Logos für Hi-Fi-Sound bei Apple Music

Instagram mit mehr Funktionen in der Desktop-Version, „Twitter Blue“

Mittlerweile finden sich viele Hinweise auf Apples neuesten Coup: Das Unternehmen wird wohl in Kürze den hauseigenen Musik-Streaming-Service Apple Music um ein HiFi-Angebot erweitern. So wartet die Beta-Version der entsprechenden Android-App bereits mit dem Begriff „Lossless Audio“ auf – und verweist daher auf eine möglichst verlustfreie Version von Liedern auf der Plattform. Der Begriff taucht nun an einer anderen bedeutsamen Stelle auf – wie der Designer Stijn de Vries entdeckte, ziert ein einschlägiges Logo den Internetauftritt von Apple Music:Eine weitere Grafik trägt die Aufschrift „Hi-Res Lossless“: Dabei handelt es sich wohl um Songs, deren Bitrate noch weit höher liegt – entsprechend speicherintensiv dürften diese wohl sein (siehe ). Vermutlich kommen die beiden Grafiken bei jenen Songs zum Einsatz, die mit einer möglichst verlustfreien Wiedergabe kompatibel sind – es gilt als wahrscheinlich, dass die Logos neben den Titeln angezeigt werden. Die offizielle Ankündigung des Services ist Gerüchten zufolge bereits morgen denkbar.Facebook lässt sich einwandfrei über einen Internetbrowser nutzen – bei Instagram sieht das Bedienkonzept hingegen anders aus: Selbst grundlegende Funktionen wie das Posten eines Beitrages sind den Smartphone-Apps vorbehalten. Möglicherweise könnte sich das bald ändern: Der Entwickler Alessandro Paluzzi entdeckte einen Code, der diese Möglichkeiten für die Desktop-Internetseite des Sozialen Netzwerks nachreicht.Laut Paluzzi arbeite Instagram zudem an Audio-Rooms, wie sie mittlerweile bei anderen Plattformen zur Anwendung kommen oder zumindest angekündigt sind.Auch bei Twitter sind einige Neuerungen zu vermelden: Der Kurznachrichtendienst ermöglicht neuerdings die Deaktivierung des Ad-Trackings für iOS- und iPadOS-Nutzer. Twitters Abo-Service soll laut Jane Manchun Wong übrigens den Namen „Twitter Blue“ tragen und 2,99 US-Dollar (etwa 2,46 Euro) kosten. Wer von dieser Option Gebrauch mache, könne dank des „Collections“-Features ausgewählte Tweets speichern und ordnen, außerdem seien Anwender in der Lage, Tweets zurückzuziehen . Wong zufolge entscheidet sich Twitter für mehrere Tarifstufen, die Zugang zu einer unterschiedlichen Breite an Features geben.