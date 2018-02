Apple-Mitarbeiter: Zuwachs bei Apple Music, namhafter Abgang im Gesundheitsbereich

Abgang im Gesundheitsbereich

Apple hat einen erwähnenswerten Neuzugang für Apple Music verpflichtet. Musik-Journalist Alex Gale, zuvor unter anderem tätig bei Billboard, Vibe und Complex, wird neuer Redaktionschef des Musik-Streamingdienstes und von Apples Niederlassung in Los Angeles aus arbeiten.Gale ist verantwortlich für alle Textinhalte der Musik-Plattformen des Unternehmens – darunter Apple Music und iTunes – und leitet das dafür zuständige Team. Er ist Jen Robbins unterstellt , Apples Verantwortlichem für Projektmanagement und redaktionelle Inhalte.Während Apples Musikgeschäft namhaften Zuwachs erhält, verlässt ein anderer, für den Gesundheitsbereich wichtiger Mitarbeiter das Unternehmen. Der in der Branche bekannte Krebsforscher Stephen Friend, der sich Apple 2016 für eine nicht näher definierte Mitwirkung in „gesundheitsbezogenen Projekten“ anschloss, war 2009 Mitbegründer der gemeinnützigen Organisation Sage Bionetworks und setzte sich für innovative Forschungsmethoden im Gesundheitswesen ein.Weitere Schwerpunkte der Arbeit von Friend betrafen die Segmente Sicherheit und Privatsphäre von Patienten. Beide Themen sind in Apples Gesundheitsdiensten insbesondere bei den Systemschnittstellen ResearchKit, CareKit and HealthKit von Bedeutung. Nach etwas mehr als einem Jahr bei Apple hat der Mediziner das Unternehmen wieder verlassen. Über den Grund ist nichts bekannt.Zudem ging ein weiteres hochrangiges Mitglied von Apples Gesundheitsteam bereits im Dezember 2017. Anil Sethi stieg beim Unternehmen aus, um sich im neugegründeten Start-up Ciitizen darauf zu konzentrieren, Gesundheitsdaten von Krebspatienten auf effiziente Art zu bündeln, aufzubereiten und mit medizinischen Einrichtungen zu teilen.