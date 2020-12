Apple Fitness+: Erste Testberichte zum neuen Apple-Dienst (mit Videos)

180 Workouts, gute Integration

Zeitpunkt richtig

Überraschend kündigte Apple im vergangenen September einen neuen Dienst an: Apple Fitness+. Dabei handelt es sich um ein "Online-Fitnessstudio", welches dem Anwender diverse Workouts zu Hause samt Coaching ermöglicht. Das Besondere an Apple Fitness+ ist, dass sich der Dienst perfekt ins Apple-Ökosystem einfügt: Pulsrate und Bewegungen werden mit der Apple Watch erfasst und zu jedem Workout gibt es eine passende Playlist auf Apple Music.Apple Fitness+ kostet 10 Dollar pro Monat – oder 80 Dollar pro Jahr. Ferner ist der Dienst im Apple-One-Premium-Bundle enthalten. Doch leider startet der Dienst zuerst nur in englischsprachigen Ländern wie den USA, Großbritannien und Australien. Apple hat sich bislang noch nicht dazu geäußert, wann der Dienst auch in anderen Ländern verfügbar ist.Insgesamt umfasst Apple Fitness+ zum Start 180 unterschiedliche Workout-Sessions in 10 verschiedenen Kategorien – und es sollen wöchentlich neue Workouts hinzukommen. Die Tester loben die Trainer, die Integration mit Apple Watch, Apple TV und Apple Music wie auch die generelle Bedienung. Hier einige Video-Reviews zu Apple Fitness+:Insgesamt sind die Tester positiv gestimmt – doch es gibt auch Kritik. Nutzer müssen zwingend eine Apple Watch besitzen, sonst kann Apple Fitness+ nicht verwendet werden. Außerdem vermissen die Tester soziale Funktionen – beispielsweise Bestenlisten oder gemeinsames Training.Weltweit sind viele Fitness-Studios wegen der Corona-Pandemie geschlossen – Apple wählte für den Start einen sehr günstigen Zeitpunkt. Ferner landen erfahrungsgemäß viele Apple-Uhren unter dem Weihnachtsbaum – und momentan erhält man beim Kauf einer Apple Watch drei Monate kostenlos Apple Fitness+ dazu. Besitzt man bereits eine Apple Watch, ist der erste Monat kostenlos. Während der Corona-Pandemie könnten viele Nutzer eine Alternative zum regulären Fitness-Studio suchen – und bei Apple Fitness+ fündig werden.